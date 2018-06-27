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27 Haziran 2018 16:03

Hamalların kavgası kanlı bitti, 3 yaralı

Eskişehir’de hamallar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, olay çevrede bulunan vatandaşlar arasında paniğe sebep oldu.

Hamalların kavgası kanlı bitti, 3 yaralı

27 Haziran 2018 16:03


Bugün öğlen saatlerinde Reşadiye caddesi üzerindeki Reşadiye Camii karşısında gündelik iş bulmak için bekleyen hamallar arasında çıkan tartışma bir süre sonra bıçaklı, demir çubuklu kavgaya dönüştü. Bir çok kişinin önünde yaşanan olayda etrafdakiler adeta dehşeti yaşadı. Aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen işçilerden Mehmet Y., Tekin Temiz ve Hüseyin Çildir iki hamalı bıçakla yaraladı, kendisi de demir çubukla yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından darp edilen ve yakalanan saldırgan, olay yerine gelen polise teslim edildi.


Saldırgan, şahısların kendisini daha önceden de ölümle tehdit ettiklerini söyleyerek, “Bugün bana demir çubuklarla saldırdılar. Ben de bıçakla kendimi korudum” ifadelerini kullandı.


Saldırgan olay yerine gelen ambulansta tedavi edildikten sonra sorgusu alınmak üzere emniyet ekiplerince Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilen diğer iki yaralı da hastaneye kaldırıldı




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