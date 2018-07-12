Hamamyolu’nda sokak sineması gösterimleri başladı

Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan yazlık sinema gösterimleri başladı. ‘Sokakta Hayat Var’ sloganı ile gerçekleştirilen sinema etkinliğinin ilk gösterimi Hamamyolu’nda yapıldı. Yapılan ilk gösterimde sinemada gişe rekoru kıran “Aile Arasında” isimli film Eskişehirliler ile buluştu. Patlamış mısır ve gazoz ikramlarının olduğu yazlık sinema gösterimine vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Başkan Kurt, sinema gösterimi öncesinde yaptığı konuşmasında, “Odunpazarı Belediyesi olarak kültür ve sanat işlerimizi artık sokağa da taşıyoruz. Hem geçmişi hatırlamak hem de nostaljik bir gece geçirmeniz amacıyla sokak sinemalarını önemsiyoruz. Ayrıca insanların birbiriyle kaynaşması dayanışması ve tanışması içinde bu gösterimlerin gerekli olduğunu düşünüyoruz. İzleyeceğiniz filmlerle de iyi vakit geçireceğinizi düşünüyoruz” dedi.

Başkan Kurt’un konuşmasının ardından film gösterimine geçildi. Gerçekleştirilen gösterimin yarısında yağan yağmur gelen konukları etkilemedi. Yağmura rağmen sokak sinemasına gelen vatandaşlar, şemsiyelerle ve buldukları kartonlarla korunarak filmi seyretti.

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen, ‘Sokakta Hayat Var’ etkinliği 25 Temmuz tarihine kadar devam edecek