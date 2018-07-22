Hamamyolu’nda Yaz Atölyeleri başladı

Odunpazarı Belediyesi, çocuklar için Hamamyolu’nda yaz atölyeleri açtı. Fotoğrafçılık, ‘Hayvan Dostlarımıza Yuva Yapımı’, ‘Renkler ve Hikâyeler’ ile ‘Kendin Yap’ atölyelerinin yer aldığı Yaz Atölyeleri eğitimlere başladı.

11-14 yaş grubunun katılabildiği ‘Hayvan Dostlarımıza Yuva Yapımı Atölyesi’nde; çocuklar sokakta yaşayan hayvanlar için yuva, mama ve su kabı yapıyor. Kuş evlerinin de yapıldığı atölyede, çocukların hayvan sevgisi ve el becerisinin pekiştirilmesi hedefleniyor. Çocuklar için planlanan atölyelerden bir diğeri ise ‘Renkler ve Hikâyeler’ atölyesinde; imgeden resim, sanat eserini tanıma ve reprodüksiyon ile kolaj yapımı işleniyor. Atölyede çocukların hayal dünyalarını ifade edebilme becerilerini geliştirmek ve öz güvenli olmalarını sağlamak amaçlanıyor.

7-14 yaş grubunun katılabildiği ‘Kendin Yap Atölyesi’nde; çocuklara taş boyama ve pano yapımı, keçeden düşer atölyesi, t-shirt baskı, alçı kalıp, alternatif etamin ve mantar pano yapımı öğretiliyor. Eğitmenliğini Osman Yaşar Tanaçan ve Doç Dr. Feyyaz Bodur’un yaptığı ‘Fotoğrafçılık Atölyesi’, Odunpazarı Belediyesi Zeytindalı Çocuk Merkezi ve Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galerisi’nde gerçekleşecek. Eğitimlere çocukları ile beraber veliler de katılabilecek.