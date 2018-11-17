Hamburg Türk Basın Birliği'nden Ataç'a tebrik

Tepebaşı Belediyesi'nin projelerini yerinde gören Hamburg Türk Basın Birliği üyeleri, başarılı çalışmalarından ötürü Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı tebrik etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Hamburg Türk Basın Birliği olarak Eskişehir'e gelen gazetecileri ağırladı. Almanya'da yaşayan Türk gazeteci konuk heyeti, Tepebaşı Belediyesi'nin proje merkezlerini gezerek yerinde inceleme fırsatı buldu. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın eşlik ettiği ziyaretlerde heyet, Tepebaşı Belediyesi'nin Aşağısöğütönü Mahallesi'nde yer alan Yaşam Köyü'nde bulunan Alzheimer Konukevi, Aşağısöğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi, Engelliler Montaj Atölyesi ve Aşağısöğütönü Belde Evi, Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi Su Sporları Merkezi, Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi gibi merkezleri gezdi. Başkan Ataç, misafirlerine Tepebaşı Belediyesi hizmet binasında bulunan Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini de tanıtırken, gezi boyunca Hamburg Türk Basın Birliği Başkanı Mehmet Atak ve birlik üyesi gazetecilere Tepebaşı Belediyesi'nin çalışma ve projeleri hakkında bilgiler aktardı.

Başkan Ataç'ın makamında da ağırladığı misafirlere Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca ile Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Bülent Özyazıcı da katıldı. Burada konuklar ve Başkan Ataç, birbirlerine plaket ve hediye takdim etti. Konuk gazeteciler Tepebaşı Belediyesi'nin çalışmalarını takdir ile karşılarken Hamburg Türk Basın Birliği Başkanı Mehmet Atak, “Tepebaşı'nda hayata geçirilen projeler çok etkileyici. Avrupa'dan ülkemize gelip, bu tür çalışmalar yapıldığını görmek bizleri memnun etti. Başkan Ahmet Ataç'ı ve ekibini tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Ataç ise Almanya'da yaşayan Türk gazetecileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Almanya'da yaşayan gazeteci dostlarımızı kentimizde görmek mutluluk verici. Kendilerine belediyemizin projelerini yerinde göstermek için bir dizi gezide bulunduk. Artık hayata geçirdiğimiz çalışmaları görmek için bir gün yeterli gelmiyor. Gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuk gazeteciler de Başkan Ataç'a gösterdiği misafirperverlik için teşekkürlerini iletirken, başarılı belediye çalışmalarından dolayı da tebrik etti.