Hamidiye köyünde ’’Geleneksel Mezunlar Günü Buluşması’’

Kutlamaya; Çifteler Köy Enstitüsü, Yunus Emre İlköğretim Okulu, Yunus Emre Öğretmen Lisesi mezunları katıldı. Ayrıca; Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan ve çok sayıda davetli katıldı. Mazeretleri dolayısı ile katılamayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un telgrafları okundu.

Sunumunu, Hülya Güllüoğlu Yılmaz ‘ın yaptığı etkinlik programında saygı duruşu yapıldı, akabinde hep birlikte İstiklal Marşı söylendi. Eskişehir Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği (YKKED) Başkanı Ayhan Türkseven, yaptığı konuşmasında, ‘’Mezunlarımızın 30. yılını geleneksel olarak Hamidiye köyünde hep birlikte burada kutluyoruz. Yıllar öncesi okulumuzdan mezun olan mezunlarımızı sevgi ile kucaklıyorum. Biz eğitim yuvamıza yapılacak en iyi hizmetin kurumsal bazda yürütüleceğine yürekten inanıyoruz. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliği ile 3 bin 200 civarında klasik kitap bilgisayar ortamına aktarıldı ve Köy Enstitüleri döneminden kalma raflarda, yeniden hizmete açılması sağlandı’’ dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise yaptığı konuşmasında, ‘’Mezunların yılda bir sefer de olsa, Hamidiye köyünde buluşması tüm mezunlarımızı birbirleri ile kaynaştırdı. Hepinizi bu mezunlar gününde kutluyorum’’ diye ifade etti.

Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, YKKED Başkan Yardımcısı İlyas Kücükcan ve Öğretmen Lisesi mezunları adına av.Tevfik Yıldırım günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalar yaptılar. Şair Muharrem Kubat şiir okudu. Tepebaşı Belediyesi Anneler Halk Dansları ve Eskişehir Kültür Sanat Derneği (ESKÜDER) ekipleri gösterilerini sundular. Mezunlar hep birlikte ‘’Öğretmen Okulları Marşını’’ söylediler. Yemek ikramı ile program son buldu..