Hamileyken keyifli bir tatil geçirmek için 6 ipucu

Özellikle anne ve baba adayları için bebekleri aileye katılmadan önce fiziksel ve ruhsal açıdan iyi bir dinlenme fırsatı olabilir. Anne adaylarının yolculuk yapmasının uygun olmayacağı söylense de basit önlemler alarak tatili keyifli hale getirmek mümkündür. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ceren Yıldız Eren, anne adaylarının keyifli bir tatil geçirmeleri için seyahat önerilerinde bulundu.

Takip eden hekimin onayı alınmalıdır

Bebek bekleyen bayanların 9 ay süren gebelik dönemleri çeşitli tatil dönemlerine denk geliyor. Gebeler tatile çıkarken otobüs, tren, araba, gemi veya uçak gibi taşıma vasıtalarından birini kullanıyorlar. Tatile çıkmak bütün bir yıl boyunca tüm insanların hevesle beklediği bir ödüldür. Anne ve baba adayları için de tatil çok önemlidir ve ihmal edilmemelidir. Fiziksel ve ruhsal açıdan çok önemli bir dinlenme fırsatı olan bu dönemde herhangi bir sorun yaşamamak için mutlaka takip eden hekimin onayının alınması gerekmektedir. Düşük ya da erken doğum tehdidi gibi bazı durumlarda gebelerin seyahat engeli olabileceği gibi bazı durumlarda da sorunlar olsa bile takip eden doktorun insiyatifinde seyahat planlanabilir. Genel olarak yukarıda bahsedilen ulaşım araçları ile seyahat gebeler için güvenlidir ve ek bir risk yaratmaz. Seyahat sırasında hiçbir sıkıntı olmayacağını garanti etmek mümkün değildir ama seyahat olmasa da gebeliklerde sorunlar çıkabilir.

Seyahat çantanızı hazırlayın

Takip eden doktordan onay alındıktan ve son muayene yapıldıktan sonra yapılacakların başında seyahat çantasını hazırlamak gelmektedir. Çantanın içinde mutlaka bulunması gerekenlerden en önemlisi tıbbi evraklarınızdır. Gebelik takibiniz boyunca yapılan tetkikler acil bir durumda başvurduğunuz doktorda işe yarayacaktır. Bunun dışında gittiğiniz tatil yöresindeki ve yol üzerindeki sağlık kuruluşlarının adres ve telefon bilgileri yazılarak çantaya konulmalıdır. Seyahat çantasının vazgeçilmezlerinden biri de yaz ayları için gebelere uygun yüksek koruma faktörlü güneş kremleridir. Mevsime uygun pamuklu giysiler ve sık değiştirmek amaçlı mayo ya da bikiniler de çantaya eklenmelidir.

Yolculukta molalar önemlidir

Yolculuk başladıktan sonra da en önemli şey sık aralarla mola vermektir. Bu molaların amacı gebelerde hareketsizliğe bağlı olarak ortaya çıkabilecek olan damar tıkanıklıklarını önlemektir. 2 saatlik aralarla 10 dakika kadar yürüyüş yapmak yeterli olacaktır. Uçakla seyahatlerde de uçak içi yürüyüşler ve gerekirse uzun yolculuklarda doktor önerisiyle varis çorapları kullanılabilir. Uçak yolculukları öncesinde de takip eden doktorun iznini içeren bir belgenin de yolculuk esnasında bulundurulması önerilmektedir. Doğumu yakın olan gebelerin özellikle uzun seyahatlerden kaçınması gerekliliği de unutulmamalıdır.

Uzun süre güneşte kalmak tehlikelidir

Tatil beldesine ulaştıktan sonra da gebelerin dikkat etmesi gereken ayrıntılar mevcuttur. Yaz aylarında uzun süre güneşte kalınmamalı ve gölgede güneşlenilmelidir. Yüksek koruma faktörlü güneş kremleri ihmal edilmemelidir. Gebeler bakteriyolojik tetkikleri yapılmış olmak kaydıyla hem havuzdan hem de denizden yararlanabilir. Islak mayo ya da bikini ile uzun süre kalmamak da akılda tutulmalıdır. Bu durum idrar yolu ve mantar enfeksiyonlarına zemin hazırlamaktadır.

Taze gıdalar tercih edin

Tatilde beslenme de gebeler için çok önemlidir. Sıcaklarda süt ve et ürünlerinin hızla bozulabileceği akılda tutulmalı ve beklemiş gıdalardan uzak durulmalıdır. İshaller eğer 24 saatten az devam ederse bol sıvı alımı yeterli olur. Ancak daha uzun süren ve bulantı, kusma ile beraber olan ishallerde doktora başvurmak gereklidir.

Böcek sokmalarına dikkat

Yazın tatil yörelerinde sık rastlanan bir sorun da böcek sokmalarıdır. Sivrisinek sokmalarına karşı odada kullanılan elektrikli sivrisinek kovucu tabletler gebelikte kullanıma uygundur. Ancak oda spreyleri ve vücuda uygulanan losyonlar bebeğin organ gelişiminin devam ettiği ilk 3 ay uygun değildir. Arı sokması çok alerjik olan anne adayları hariç çoğunlukla sorun teşkil etmezken akrep, çıyan gibi sokmalarda doktor kontrolü önerilir.