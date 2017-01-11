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11 Ocak 2017 15:24

Han Belediyesi yaban hayvanları unutmadı

Han Belediyesi yaban hayvanları unutmadı

11 Ocak 2017 15:24

Han Belediyesi tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Eskişehir Han Belediyesi ve Han Avcılar ve Atıcılar Kulübü işbirliğinde toplanan yem ve yiyecekler, yaban hayvanları için doğaya bırakıldı. Kış şartlarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan bir çok hayvanın kısa sürelide olsa yiyecek ihtiyaçları bu şekilde giderilmiş oldu. Konuyla ilgili konuşan Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, ilçede bulunan sokak hayvanlarının yanı sıra yaban hayvanlarına da kış aylarında yiyecek desteğini sürdüreceklerini belirterek, “Kış ayları geldi. Bir çoğumuz evlerimizden dışarıya çıkmak istemiyoruz. Bu havalarda özellikle yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Biz elimizden geldiğince yem bırakacağız. Onların da yaşamlarını düşünmek zorundayız. Bize destek olan Avcılar ve Atıcılar Kulübüne de teşekkürü borç bilirim” dedi.



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