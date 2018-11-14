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Han'da CHP'nin adayı değişmedi

Eskişehir’e bağlı Han Belediye’sinin mevcut Belediye Başkanı Erdal Şanlı, yerel seçimlerde tekrar aday gösterildi.

Eskişehir'e bağlı Han Belediye'sinin mevcut Belediye Başkanı Erdal Şanlı, yerel seçimlerde tekrar aday gösterildi.


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclis Toplantısı sona ererken yerel seçim için bazı belediye başkan adaylarını açıkladı. Han Belediyesinin mevcut başkanı Erdal Şanlı'nın partisinin ilçedeki başkan adayı olduğu belirtildi. Erdal Şanlı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün toplanan CHP Genel Merkez Parti Meclisi toplantısında alınan kararla, Eskişehir Han ilçesi belediye başkan adaylığına tekrar gösterilmiş bulunmaktayım. Bundan böyle Han halkına yeni projelerimizle hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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