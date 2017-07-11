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11 Temmuz 2017 16:27

Hanımeli Sokak’da sokak hayvanları yararına stant

Tepebaşı Belediyesi hayvanseverlere Hanımeli Sokak’ta yer imkanı sağladı.

Hanımeli Sokak’da sokak hayvanları yararına stant

11 Temmuz 2017 16:27


Hayvan dostları tarafından açılan stanttan elde edilecek tüm gelir, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi’nde yaşayan sokak hayvanları için kullanılacak. Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Sıdıka Şen Gürbüz önderliğinde ve birkaç öğrencisinin desteği ile açılan stantta, tasarım ürünleri ve ikinci el eşyalar satışa sunuldu. Konu hakkında bir değerlendirmede bulunan Gürbüz, sokak hayvanları yararına yapılan bu işe verdiği destekten dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a teşekkür etti. Gürbüz, “Yunus Emre Yerleşkesi’nde çok sayıda kedi ve köpeğimiz var. Onun dışında zaman zaman terkedilen hayvanlar da oluyor. Terkedilmeleri, hayvanlar için de bir travma oluyor. Koskoca bir kampüs ve insanlar terk ettikçe sayıları artıyor. Biz beslemeye çalışıyoruz, haftada 3 gün ben besleme yapıyorum. Ancak aynı zamanda beslemek değil sayıları da kontrol altında tutmak gerekiyor. Sağ olsun Tepebaşı Belediyesi bu anlamda kısırlaştırma, küpeleme ve aşılama çalışmaları yapıyor. Beslenmeleri için de benimle birlikte birkaç hoca arkadaşım ve hayvansever öğrencilerimiz var. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Burada satış yapma imkanını bize sağladığı için Başkanımız Ahmet Bey’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.



"Amacımız bu sayede sadece hayvanların ihtiyacını karşılamak değil, farkındalığı da arttırmak"


Hanımeli Sokak’ta açılan stanttan elde edilecek gelirle neler yapılacağı hakkında da konuşan Sıdıka Şen Gürbüz, “Bu statta biz ‘Vintage’ denilen tasarım ürünleri ve 2. el eşya satıyoruz. Buradan sağlanan tüm gelir Yunus Emre Kampüsü’ndeki hayvanlar için harcanacak. Bu kadar hayvanı beslemek çok ciddi bir maliyet gerektiriyor. Mesela sadece Cumhuriyet Kapısı’nda 6 kedi var, AÖF arkasında 8 kedimiz var. Asıl amacımız gelirin bir kısmını kış aylarına saklayabilmek. Eskişehir çok soğuk ve hayvanlar da kışın daha fazla besin tüketmek durumunda. Bu stanttan alışveriş yapan herkese dostluk maması veriyoruz. Dostluk maması, küçük miktarda bir kedi ve köpek mamasıdır. Amacımız bu sayede sadece hayvanların ihtiyacını karşılamak değil, farkındalığı da arttırmak” diye konuştu.




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