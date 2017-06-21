Hanımeli Sokak’ta bayram molası

Ramazan ayı dolayısıyla saat 14:00’den itibaren satış yapılan Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokak’ta, saat 23:00’e kadar hizmet veriliyor. 24 Haziran 2017 tarihinde, arife gününde açık olacak olan Hanımeli Sokak, 25, 26 ve 27 Haziran tarihlerinde, bayram süresince hizmet vermeyecek. Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokak, 3 gün sürecek Ramazan Bayramı sonrasında ise yeniden haftanın 7 günü saat 10:00 itibari ile hizmet vermeye devam edecek.

Hanımeli Sokak’ta pazartesi günleri bireysel katılımcılar, salı günleri Belde Evleri kursiyerleri, çarşamba günleri Maya Derneği, perşembe günleri Eskişehir Kadın Emeğini Değerlendirme ve Destekleme Derneği (ESKEDDER), cuma günleri yöresel ürünler pazarı ve ESKEDDER, cumartesi günleri bireysel katılımcılar ile sanatçı grupları ve pazar günleri ise ekolojik pazar ürünlerinin satışı gerçekleşiyor.