Harabe evde kalan yaşlı çift hayatlarının mutluluğunu yaşadı

Merkez Esentepe Mahallesi İmbat Sokak üzerinde harabe halde tek katlı müstakil evde yaşayan 74 yaşındaki Turhan Şen ve 65 yaşındaki Fatma Şen’in içler acısı hali polis ekiplerini harekete geçirdi. Duruma el atan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hurda eşyalarla dolu evde adeta yaşam mücadelesi veren yaşlı çift ile yakından ilgilendi. Sorunlarını dinleyen ve ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyleyen ekipler, çalışmalara başladı.

“Gördüğümüz manzara bizi çok etkiledi”

Polis teşkilatı olarak engelliler ve özellikle yaşlılar konusunda çok hassas olduklarını ifade eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli Başpolis Memuru Ramazan Deniz, “İl Emniyet Müdürümüz bu konuda çok hassas. Daha önce de bu tarzda çalışmalarımız oldu. Esentepe Mahalle sakinlerinden bir vatandaşımız ziyaret esnasında mahallede yaşlı bir çiftin olduğunu, durumlarının kötü olduğunu iletmişler. Müdürümüz de bu konuyla ilgili talimat vermiş. Biz şube müdürümüz ile birlikte ilk etapta evi ziyaret ettik. Evin içerisinde gördüğümüz manzara bizi çok etkiledi. Normalde diğer kurumlara yazışmalarla basit bir işlem yapabilirdik ama bu gördüğümüz manzara karşısında etkilendik. Bu aileye ilk etapta ne yapabiliriz diye bir toplantı yaptık. Bu aileyi biran önce kurtarmamız gerekiyordu çünkü çok sağlıksız bir ortam. Daha önce amcamızın başka bir mahallede aldığı bir apart olduğunu duyduk. O aparta yerleştirme kararı aldık. Biz de kendi aramızda eksiklerini giderdik. Bir arkadaşımız buzdolabını, bir arkadaşımız halılarını, biri koltuk takımını alayım dedi. Bu şekilde tüm malzemeleri temin ettik. Bizim amacımız bu yaşadığı koşullardan hiçbir malzeme götürmeden orada tamamen sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlamak” dedi.

"Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz"

Çalışmalarının süreceğinden bahseden Başpolis Memuru Deniz, “Biz özellikle dediğim gibi yaşlılar konusunda çok hassasız. Alandaki tüm arkadaşlarımız yalnız yaşayan, yardıma muhtaç olan yaşlı vatandaşlarımızı, ailelerimizi tespit ediyor ve sorunlarını gideriyor. Sonuçta hepimiz yaşlanacağız. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Onları yalnız bırakmayalım. Yaşlandıkları zaman onları kaderine terk etmeyelim” ifadelerini kullandı. Eski evlerinin harabe içerisinde olduğunu ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiklerini belirten Turhan Şen ise, emeği geçen tüm emniyet mensuplarına teşekkür etti.

İnsan sağlığı açısından elverişsiz ortamda yaşayan yaşlı çift, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonrasında Sütlüce Mahallesi Kök Sokak üzerinde bulunan ve yeni eşyalarla donatılan evlerine taşındı. Mutlulukları gözlerinden okunan Şen ailesinin temel ihtiyaçları ve sağlık sorunları bundan sonra Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yapılacak.