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24 Aralık 2016 09:48

Hasan Hans’a, Merve Merry’e dönüştü

Hasan Hans’a, Merve Merry’e dönüştü

24 Aralık 2016 09:48

İhlas Vakfı Eğitim Koordinatörü Nejdet Sönmez, İhlas Vakfı Enver Ören Eskişehir Erkek Öğrenci Yurdu’nda “Asrın Felaketleri” adlı bir konferans verdi.
‘Asrın Felaketleri’ isimli konferansta Sönmez’e, İhlas Vakfı Rehberlik ve Danışmanlık Uzmanları Ferit İşbilir ve Ahmet Karaköylü de eşlik etti. Etkinliğe Yurt Müdürü Yusuf Aslan, Müdür Yardımcısı Şemsettin Yavuzer, Yurt Öğrenci Temsilcisi Emre Kaboğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı.
“Ya inandığımız gibi yaşarız ya da yaşadığımız gibi inanmaya başlarız” sözleriyle konuşmasına başlayan Nejdet Sönmez, doğru inancın öneminden ve son günlerde yaşanan terör olaylarına değinerek hakiki Müslüman bir insanın, kimseye kötülük yapmayacağını hatırlattı. Avrupa’nın sadece ilmi faaliyetlerinden faydalanmamız gerektiğini dile getiren Sönmez, Avrupa özentisi bazı insanların Hasan ismini Hans, Merve ismini Merry olarak değiştirdiğini söyledi. Şimdi temizliğe önem verildiğini fakat esas olanın kalp temizliği olduğunu anlatan Sönmez, çünkü dinimizin hem gönlümüzü hemde bedenimizi temizlemeyi bildirdiğini slayt gösterisiyle anlattı.
Konferansın sonunda İhlas Vakfı Eğitim Koordinatörleri’nden Nejdet Sönmez ve İhlas Vakfı Rehberlik ve Danışmanlık Uzmanları Ferit İşbilir ve Ahmet Karaköylü misafirperverliklerinden ötürü Enver Ören Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Yusuf Aslan’a ve katılımlarından dolayı da öğrencilere şükranlarını iletti. Konferanstan duyduğu memnuniyetlerini dile getiren yurt idarecileri ve katılımcılar da misafirlere çeşitli ikramlarda bulundular.



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