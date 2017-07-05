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05 Temmuz 2017 13:20

Haşereye karşı ilaçlama çalışmaları

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Haşereye karşı ilaçlama çalışmaları

05 Temmuz 2017 13:20


Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, her gün sabah ve akşam saatlerinde belirlenen program dâhilinde mahallelerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. İlçe sınırları içerisindeki parklar, yeşil alanlar, sulama kanalları, fosseptik çukurları ve atık suların deşarj noktaları ilaçlanıyor.


Şikâyetler halk masasında çözülüyor


Vatandaşların şikâyeti halinde Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı ekiplerin, rahatsızlık veren tüm kent zararlılarına karşı ilaçlama yapıldığına dikkati çeken yetkililer, haşere konusundaki her türlü sıkıntıda Odunpazarı Belediyesinin Halk Masası Birimine 444 26 00 numaralı telefonu aracılığıyla başvuru yapılabileceğini kaydetti.




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