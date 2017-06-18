Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 11:58

Haşhaş sofralara gelene kadar 10 farklı işlemden geçiyor

Özellikle hamur işleri ve tatlı yapımında sıkça kullanılan haşhaşın üretim sürecini Eskişehirli ustalar anlattı.

Haşhaş sofralara gelene kadar 10 farklı işlemden geçiyor

18 Haziran 2017 11:58

Haşhaş 10 farklı işlemden geçerek müşterilere sunuluyor.


Haşhaşın, Türk tarihinin vazgeçilmez bir geleneği olduğunu vurgulayan Haşhaşçı Selim Yalçıner, buna ek olarak haşhaş üretiminin yıpratıcı bir süreç olduğunu belirtti. Haşhaşı müşterilere ulaştırabilmek için 10 farklı işlemden geçirmek zorunda olduklarını söyleyen Yalçıner, “Haşhaşın müşterinin eline geçene kadarki süreci kolay bir süreç değil. Zor bir iş yapıyoruz. Haşhaşı çekmek, kavurmak, çekmek kolay değil. Sofralarımıza gelen haşhaşın uzun ve zorlu bir dönüşüm süreci oluyor. Haşhaşı üreticiden aldığımızda içinde samanı dahi oluyor. İçinde değişik bitkiler bulunuyor. Bunları öncelikle savurmak zorundayız. Eleklerden geçirmek zorundayız. Cinslerine göre ayırmak zorundayız. Kısacası zor bir ve yıpratıcı bir süreç diyebiliriz” şeklinde konuştu.


Ev hanımlarının hamur işlerinde kullanmak üzere haşhaşı tercih ettiklerini ve bu sebeple haşhaşa en yoğun talebin ev hanımlarından geldiğini aktaran Selim Yalçıner, buna ek olarak yurt dışından Türkiye’ye tatile gelip, dönerken orada kullanmak üzere haşhaş satın alan vatandaşların da çok yoğun olduğunu söyledi. Haşhaşın hamur işleri dışında tatlı yapımında da kullanabildiğinin altını çizen Yalçıner, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:


"Hamur işlerinin yanı sıra, haşhaştan aynı zamanda bal, pekmez, reçel gibi tatlandırıcılar ile karıştırıp bazı tatlılar da üretilebiliyor. Bir çok alanda kullanabilen bir ürün. Tatlısından hamuruna kadar sofralarımızın vazgeçilmez bir lezzeti.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
19
°
C
  • Pazartesi
    19°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:07
  • Güneş :05:22
  • Öğle :13:10
  • İkindi :17:08
  • Akşam :20:36
  • Yatsı :22:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!