Haşhaş sofralara gelene kadar 10 farklı işlemden geçiyor

Haşhaş 10 farklı işlemden geçerek müşterilere sunuluyor.

Haşhaşın, Türk tarihinin vazgeçilmez bir geleneği olduğunu vurgulayan Haşhaşçı Selim Yalçıner, buna ek olarak haşhaş üretiminin yıpratıcı bir süreç olduğunu belirtti. Haşhaşı müşterilere ulaştırabilmek için 10 farklı işlemden geçirmek zorunda olduklarını söyleyen Yalçıner, “Haşhaşın müşterinin eline geçene kadarki süreci kolay bir süreç değil. Zor bir iş yapıyoruz. Haşhaşı çekmek, kavurmak, çekmek kolay değil. Sofralarımıza gelen haşhaşın uzun ve zorlu bir dönüşüm süreci oluyor. Haşhaşı üreticiden aldığımızda içinde samanı dahi oluyor. İçinde değişik bitkiler bulunuyor. Bunları öncelikle savurmak zorundayız. Eleklerden geçirmek zorundayız. Cinslerine göre ayırmak zorundayız. Kısacası zor bir ve yıpratıcı bir süreç diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Ev hanımlarının hamur işlerinde kullanmak üzere haşhaşı tercih ettiklerini ve bu sebeple haşhaşa en yoğun talebin ev hanımlarından geldiğini aktaran Selim Yalçıner, buna ek olarak yurt dışından Türkiye’ye tatile gelip, dönerken orada kullanmak üzere haşhaş satın alan vatandaşların da çok yoğun olduğunu söyledi. Haşhaşın hamur işleri dışında tatlı yapımında da kullanabildiğinin altını çizen Yalçıner, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Hamur işlerinin yanı sıra, haşhaştan aynı zamanda bal, pekmez, reçel gibi tatlandırıcılar ile karıştırıp bazı tatlılar da üretilebiliyor. Bir çok alanda kullanabilen bir ürün. Tatlısından hamuruna kadar sofralarımızın vazgeçilmez bir lezzeti.”