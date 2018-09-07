Hasırca Gençlik Kampı yeniden faaliyette

Kızılay’ın tadilatını bitirerek bu yıl Eskişehir’de yeniden hizmete soktuğu 300 kişi kapasitesiyle Kızılay’ın en büyük gençlik kamplarından biri olan Hasırca Gençlik Kampı’nın resmi açılışı yapıldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 125 spastik, bedensel, down sendromlu ve MS gibi engeli bulunan 125 genci ve ailelerini ağırlayan kamp, sezon boyunca hizmet vermeye devam edecek.

“Toplum tabanlı bir afet yönetim modeline hep beraber geçiyoruz”

Açılışta konuşan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay olarak güvenli yaşam seferberliği oluşturduklarına değindi. 18 milyon talebenin eğitimi alacağını vurgulayan Kınık, “Kızılaycılığın en temel vazifesi toplumumuza mukavemet, dayanıklılık ve esneklik kazandırmaktır. 7’sinden 70’ine yaşayan herkese Kızılay olarak büyük bir güvenli yaşam seferberliğine başladık. Bu güvenli yaşam seferberliğinde herkesin güvenli yaşam kültürüne erişmesi için çok geniş çaplı bir plan yaptık. Bunun merkezi Milli Eğitim Bakanlığımız olacak. Talim ve Terbiye Kurulumuzla bir anlaşma imzaladık. Anaokulundan lise son sınıfına kadar 18 milyon talebemiz bu güvenli yaşam kültürünü öğrenecekleri müfredat ile eğitim görecekler. Bu kültürle eğitim görecekleri müfredatlarının tamamını Braille alfabesi ile de bastırıyoruz. Görme engelli kardeşlerimiz de bundan istifade edecekler. Artık afetlere hazırlık, ilk yardım, sosyal dayanışma, olağanüstü durumlardan yere düşmeden başa çıkabilme konusunda toplum tabanlı bir afet yönetim modeline hep beraber geçiyoruz. Emeği geçen bütün devlet yöneticilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, Eskişehir Kızılay Şube Başkanı Yüksel Bey’e, bu sürecin sonlanması noktasında emeği geçen Türkiye Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi yönetim kurulu üyelerimize ve bize her fırsatta destek veren bağışçılarımıza şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Konuşmanın sonunda ise engelli gençler Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’a teşekkür ederek hazırladıkları hediyeleri verdi.

Açılışa Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kızılay Genel Başkanı Ahmet Ulubay ve Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü katıldı.