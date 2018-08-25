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25 Ağustos 2018 11:03

Hasırca Kampında hazırlıklar tamamlandı

Minikler Tekvando Türkiye Şampiyonası öncesi Arı Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Türk Kızılay’ı Hasırca Kampında hazırlıklarını tamamladı.

Hasırca Kampında hazırlıklar tamamlandı

25 Ağustos 2018 11:03


Kulüp Antrenörü aynı zamanda Türk Kızılay’ı Eskişehir Şubesi Kadın Kolları Başkanı olan Canan Arı, sporcuları gönüllü olarak yetiştirdiklerini söyledi. Doğayla iç içe çalışmaların yapıldığını aktaran Arı, "Sporcularımızı gönüllü olarak yetiştiriyoruz. Fair play ruhunu küçük yaşlarda aşılıyoruz. Hasırca Kampında doğayla iç içe güzel çalışmalar yaptık. Bize bu imkanı sağlayan Türk Kızılayı Şube Başkanımız Yüksel Girgin’e teşekkür ediyoruz" dedi.


Türk Kızılay’ı Eskişehir Şube Başkanı Yüksel Girgin çalışmaları yerinde izlerken, gelecek için sağlam gençlerin yetiştirildiğini belirtti. Başkan Girgin, "Çocuklarımız hem sporcu hem de gönüllü. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ünde dediği gibi, ’Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.’ Geleceğimize zihnen ve bedenen sağlam gençler yetiştirmek adına çabalayan kadın kollarımızı kutluyorum. Bizlerde çocuklarımız için elimizden gelen desteği vereceğiz" diye konuştu.




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