Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 14:24

Hasta ve yakınlarına ücretsiz konaklama hizmeti

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.

Hasta ve yakınlarına ücretsiz konaklama hizmeti

12 Haziran 2018 14:24

Dr. Uğur Bilge, hasta ve yakınlarının ücretsiz kaldığı konuk evine ziyarette bulundu.


Çevre illerden Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir Devlet Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve diğer özel sağlık kuruluşlarına özellikle onkoloji tedavisi için gelen hastalar, misafirhane özelliğindeki konuk evinde ağırlanıyor.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında 2011 yılı Mart ayında yapılan protokol gereğince yürürlüğe girerek hizmete açılan konuk evi, öncelikli olarak onkoloji ve hemodiyaliz hastalarına hizmet vermektedir. Bunun yanında çevre illerden gelen diğer hasta ve yakınlarına da ücretsiz ve kalma üst sınırı olmaksızın hizmet vermeye devam etmektedir” dedi.


Müdür Bilge, konuk evi ziyaretinde hasta ve yakınlarında uğrayarak geçmiş olsun dileklerini iletip şifa diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç