Hasta ve yakınlarına ücretsiz konaklama hizmeti

Dr. Uğur Bilge, hasta ve yakınlarının ücretsiz kaldığı konuk evine ziyarette bulundu.

Çevre illerden Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir Devlet Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve diğer özel sağlık kuruluşlarına özellikle onkoloji tedavisi için gelen hastalar, misafirhane özelliğindeki konuk evinde ağırlanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında 2011 yılı Mart ayında yapılan protokol gereğince yürürlüğe girerek hizmete açılan konuk evi, öncelikli olarak onkoloji ve hemodiyaliz hastalarına hizmet vermektedir. Bunun yanında çevre illerden gelen diğer hasta ve yakınlarına da ücretsiz ve kalma üst sınırı olmaksızın hizmet vermeye devam etmektedir” dedi.

Müdür Bilge, konuk evi ziyaretinde hasta ve yakınlarında uğrayarak geçmiş olsun dileklerini iletip şifa diledi.