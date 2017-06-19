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19 Haziran 2017 10:45

Hasta yakınları ve sağlık çalışanları iftarda buluştu

Eskişehir Devlet Hastanesi Yöneticiliği tarafından yöneticiler, sağlık çalışanları ve hasta yakınlarına yönelik iftar programı düzenlendi.

Hasta yakınları ve sağlık çalışanları iftarda buluştu

19 Haziran 2017 10:45


İftara Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Tunga Barçın, İdari Hizmetler Başkanı Dr. Erdinç Özkurt, Mali Hizmetler Başkanı M. Sait Demirhan, Devlet Hastanesi Yöneticisi Uzm. Dr. Murat Çilekar, Yunusemre Devlet Hastanesi Yöneticisi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle, Ağız ve Diş Sağlığı Yöneticisi Dr. S. Ahmet Güllü, hastane yöneticileri, sağlık çalışanları ve çok sayıda hasta yakını katıldı.


Genel Sekreterlik, hastane yöneticileri, nöbet tutan sağlık çalışanları ve hasta yakınlarının kaynaşmasının amaçlandığı programda Genel Sekreter Barçın ve hastane yöneticileri tarafından sağlık çalışanları ve hasta sahiplerinin görüşleri alınarak sohbet edildi.


Genel Sekreter Barçın, Ramazan ayının birleşme, kaynaşma ve paylaşmanın en güzel örneklerinin sunulduğu bir ay olduğunu belirterek bu tür programların daha nitelikli ve kaliteli sağlık hizmeti sunumuna katkı sağlaması bakımından önemli olduğunu aktardı. Aynı zamanda sağlık yöneticisi, sağlık çalışanı ve hasta yakınlarının birbirlerini daha iyi anlamalarının amaçlandığına dikkat çekti. Barçın, benzer programların diğer bağlı hastanelerde de devam edeceğini sözlerine ekledi.




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