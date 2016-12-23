Hastalar masal terapisi ile tedavi olacak

Eskişehir’de tanıtımı yapılan "Bir varmış bir yokmuş" projesi ile hastalar, sağlık çalışanlarının anlattığı masalları dinleyerek derman bulacak.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nün ortak projesi olarak uygulanması planlanan projeye, Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından finansal destek sağlanacak. Masal terapisi yöntemini kullanacak olan sağlık çalışanlarının eğitim gereksinimlerinin karşılanmasının ardından, projenin hastaların iyileşme sürecine de katkıda bulunulması hedefleniyor.

Eskişehir Devlet Hastanesi Zübeyde Hanım Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılan projenin tanıtımına İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu da katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda, Eskişehir Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Gamze Mumcu bilgilendirme konuşması yaptı. 30 gönüllü sağlık çalışanının profesyonel olarak masal anlatmak için eğitim alacağını belirten Uzm. Dr. Mumcu, "BEBKA tarafından onaylanan projemiz kapsamında, genel sekreterliğimiz bünyesindeki hastanelerde çalışan psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve hemşirelerden oluşan 30 gönüllü arkadaşımızla masal anlatılıcığı eğitimi alacağız. Daha sonra profesyonel masal anlatıcısı olarak hizmet vermeye başlayacağız. Ben katkılarından dolayı tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından müzik eşliğinde masal terapisi tiyatro şeklinde katılımcılara sergilendi.