Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 16:11

Hastalar masal terapisi ile tedavi olacak

Hastalar masal terapisi ile tedavi olacak

23 Aralık 2016 16:11

Eskişehir’de tanıtımı yapılan "Bir varmış bir yokmuş" projesi ile hastalar, sağlık çalışanlarının anlattığı masalları dinleyerek derman bulacak.
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nün ortak projesi olarak uygulanması planlanan projeye, Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından finansal destek sağlanacak. Masal terapisi yöntemini kullanacak olan sağlık çalışanlarının eğitim gereksinimlerinin karşılanmasının ardından, projenin hastaların iyileşme sürecine de katkıda bulunulması hedefleniyor.
Eskişehir Devlet Hastanesi Zübeyde Hanım Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılan projenin tanıtımına İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu da katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda, Eskişehir Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Gamze Mumcu bilgilendirme konuşması yaptı. 30 gönüllü sağlık çalışanının profesyonel olarak masal anlatmak için eğitim alacağını belirten Uzm. Dr. Mumcu, "BEBKA tarafından onaylanan projemiz kapsamında, genel sekreterliğimiz bünyesindeki hastanelerde çalışan psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve hemşirelerden oluşan 30 gönüllü arkadaşımızla masal anlatılıcığı eğitimi alacağız. Daha sonra profesyonel masal anlatıcısı olarak hizmet vermeye başlayacağız. Ben katkılarından dolayı tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmanın ardından müzik eşliğinde masal terapisi tiyatro şeklinde katılımcılara sergilendi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
2
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    2°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    2°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç