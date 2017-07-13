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13 Temmuz 2017 11:01

Hastanede çocuk oyun evi

Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde bulunan “Çocuk Oyun Merkezi” büyük bir eksikliği gideriyor.

Hastanede çocuk oyun evi

13 Temmuz 2017 11:01


Hastane Yöneticisi Uzman. Dr. Mustafa Karagülle, yaptığı bilgilendirmede "Hastanemiz bahçesinde daha önce açtığımız “Çocuk Oyun Evi” mesai günlerinde 08.16.00 saatlerinde, muayene ve tedavi olmak için gelen, hasta ziyaretinde bulunan erişkin vatandaşlarımızın çocuklarına istekleri halinde hizmet vermek üzere kurulmuştur. Bilindiği gibi çocukların hastanemize hizmet binalarına girişleri sağlık güvenlikleri yönünden yasaklanmıştır. Ancak çocuğu olan ve hastanemize gelmek isteyen hasta ve yakınlarına da böyle bir kolaylık düşündük. Vatandaşlarımız hiç düşünmeden çocuklarını, hastanemiz bahçesindeki bu merkeze teslim edilebilir. Görevlimiz nezaretinde misafir edilen çocuklarımız, işi biten vatandaşlarımız tarafından güvenle teslim alınabilir. Bu konuda olumlu geri dönüşler olması bizi memnun ediyor” diye konuştu.




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