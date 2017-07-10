"Havacılık Okulu" atölyeleri başladı

Koordinatörlüğünü Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Emircan Özdemir’in yaptığı programda 8-13 yaş arası çocuklara deney etkinlikleri aracılığıyla uçaklara havadayken etki eden beş temel kuvvet ve kavrama yönelik atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Her bir çocuğun deney etkinliğini eğitmen eşliğinde kendisinin yapmasıyla beraber benzer etkinliklerde daha önce görev almış, bilim iletişimi konusunda eğitimli ve tecrübeli Havacılık Parkı öğrenci işçileri de eğitimlere eşlik ediyor. 4 gün sürecek çalışmaların sonunda çocuklara ayrıca uçakların ve diğer hava araçlarının hangi prensiplere bağlı olarak uçtuğunun öğretilmesi, havacılık biliminin temel bilgileri verilmesi hedefleniyor.