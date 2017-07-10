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10 Temmuz 2017 12:40

"Havacılık Okulu" atölyeleri başladı

Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi yaz çalışmaları kapsamında yer alan “Havacılık Okulu” programı Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı hangarında başladı.


10 Temmuz 2017 12:40


Koordinatörlüğünü Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Emircan Özdemir’in yaptığı programda 8-13 yaş arası çocuklara deney etkinlikleri aracılığıyla uçaklara havadayken etki eden beş temel kuvvet ve kavrama yönelik atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor.


Her bir çocuğun deney etkinliğini eğitmen eşliğinde kendisinin yapmasıyla beraber benzer etkinliklerde daha önce görev almış, bilim iletişimi konusunda eğitimli ve tecrübeli Havacılık Parkı öğrenci işçileri de eğitimlere eşlik ediyor. 4 gün sürecek çalışmaların sonunda çocuklara ayrıca uçakların ve diğer hava araçlarının hangi prensiplere bağlı olarak uçtuğunun öğretilmesi, havacılık biliminin temel bilgileri verilmesi hedefleniyor.




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