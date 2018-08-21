Havacılık Parkı minik misafirlerini ağırladı

Şenliğe anaokulu öğrencileri ve velileri katıldı.

Projede Bilim-Teknoloji-Mühendislik-Matematik (BTMM - STEM) yaklaşımına dayalı eğitsel program hazırladıklarını belirten Araştırma Görevlisi Ümran Alan, “Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiğin birbirleriyle uyumlu olarak ele alındığı bir yaklaşımı temel aldık. Çocuklar bu etkinliklerde belirttiğim dört alana ilişkin bilgi, beceri ve tutum elde ettiler. Bu doğrultuda 3-6 yaş arasındaki Özel Mutluluk Anaokulu öğrencileri ile 18 gün süren bir pilot uygulama gerçekleştirdik. Etkinlik süreci verimli geçti. Çocuklar, havacılık ve uçaklara ilişkin eğitsel birçok çıktının yanı sıra bilişsel becerilere de kavuştular. Yaptığımız ön değerlendirme ve son değerlendirme sonucunda çocuklardaki ciddi gelişimi gördük” dedi.

“Havacılık ile ilgili bir temel oluşturmayı hedefledik”

Okul öncesi dönemden itibaren çocukların havacılık temalı etkinlikler içerisinde yer alabileceğini kaydeden Alan, “Eskişehir havacılık için oldukça elverişli bir kent. Biz de bu durumu değerlendirerek ‘Neden çocuklarımız okul öncesi dönemden başlayarak havacılık temalı etkinlikler içinde yer almasınlar? Bilgi, beceri ve tutumlarını birleştirmesinler?’ diye düşünerek bu projeyi oluşturduk” diyen Alan, gerçekleştirilen etkinliklerle çocuklarda havacılık ile ilgili bir temel oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti ve projenin gerçekleştirilmesindeki desteklerinden ötürü Anadolu Üniversitesine ve Havacılık Parkı görevlilerine teşekkürlerini iletti.