Havacılıkta milli seferberlik çağrısı

Ş. Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel, Eskişehir'de katıldığı toplantıda, sanayicilere seslenerek, "Bütün firmalarımızı, mümkün olduğu kadar havacılıktaki tam bağımsızlığı sağlamak için kalkınma seferberliğine davet ediyoruz" dedi.

Eskişehir Sanayi Odası tarafından ‘Havacılık Sektöründe Millileşme ve Yerlileşme İşbirliği Çalışmaları' toplantısı gerçekleşti. Eskişehir Sanayi Odası Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıya, Ş. Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ve çok sayıda sanayici katıldı.

“Havacılıktaki tam bağımsızlığı sağlamak için kalkınma seferberliğine davet ediyoruz”

Toplantı öncesinde konuşan THY Teknik A.Ş. Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel, Türkiye'nin sanayileşme sürecini tamamlamak zorunda olduğunu kaydederek, “Türkiye yaşadığımız son olaylar ile gördük ki sanayileşme sürecini tamamlama zorunda. Bunu her sektör için söyleyebiliriz. Bize tam sanayileşmiş, tam kalkınmış bir Türkiye lazım. Bu aslında Türkiye'de toplu bir kalkınma seferberliğidir. Eskişehir'de Başkan Celallettin Kesikbaş önderliğinde yapılan bu çalışmalar için teşekkür ediyorum. Havacılık alanında tam bağımsız bir Türkiye'nin sağlanması yolunda önemli bir çalışma. Türkiye'de 400 bin tane fabrika var. Bu fabrikaların havacılık sektörü için çalıştığını düşündüğümüzde bir uçağı yapmamız lazım. Biz burada bütün firmalarımızı mümkün olduğu kadar havacılıktaki tam bağımsızlığı sağlamak için kalkınma seferberliğine davet ediyoruz. Zaten Eskişehir'deki bütün sanayicilerimiz havacılık ürünlerinde önemli işler yapıyorlar, ama eksiğimiz var. Eksiklerimizin tamamlanması lazım. Yine burada Eskişehir'in öncelikli rol alması gerekiyor. Öncü olması gerekiyor. Biz de yine THY'de teknik ve uçak bakımda kullandığımız parçaların da bu çerçevede 2023 yılına kadar yerleştirilmesi çalışmaları kapsamında Eskişehirli sanayicilerimizi bu üretimde görmek istiyoruz. Onun için bir sohbet toplantısı olacak” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımız bizim için bir şanstır”

Ayrıca Tokel, “Türkiye'nin bir avantajı var. Uzun yıllar biz devletin üst kademesinin bu konulara sahip çıkmasını bekledik. Cumhurbaşkanımız bizim için bir şanstır. Cumhurbaşkanımız, ‘Türkiye uçağını ve tankını yüzde 100 yerli yapmak zorundadır. Savunma sanayi ve havacılık için yurtdışına bir kuruş harcamaya gönlüm razı değil' diyor. Devletin tepesi burada bir hedef gösteriyor. Türkiye'nin diğer ilgili kurum ve kuruluşları bu hedefe doğru koşmak zorunda” diye belirtti.

“İthalatın önünü kesmediğimiz sürece istediğimiz seviyelere gelemeyeceğiz”

Daha sonra konuşan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalletin Kesikbaş, yapılan toplantının Eskişehir sanayicilerinin iş hakimiyetlerini arttırmak olduğunu ayrıca belirli bir sinerji oluşturmak olduğunu belirtti. Kesikbaş, “İthalatın önünü kesmediğimiz sürece istediğimiz seviyelere gelemeyeceğiz. Hocamızın burada olması bizim için çok değerli. Eskişehir sanayi açısından havacılık sektörü ile anılan bir yapıda. Bizim bütün sektörleri sinerjik halde bir araya getirmemiz gerekiyor. Çok geniş kapsamlı bir sektör. Eskişehir de bu anlamda çok uygun. Önemli olan havacılık sanayisine sadece metal işleme değil bütün sektörlerin bileşenlerini nasıl bir araya getirebiliriz, hepsini nasıl havacılık çalışması halinde getirebiliriz. Hocamdan bunları dinlemek istiyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Havacılık Sektöründe Millileşme ve Yerlileşme İşbirliği Çalışmaları toplantısına geçildi.