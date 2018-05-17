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17 Mayıs 2018 13:53

Havalandırma boşluğundan tombala makinesi çıktı

Eskişehir kent merkezinde bir adrese düzenlenen operasyonda, iş yerinin havalandırma boşluğuna saklanmış halde tombala makinesi ele geçirildi.

Havalandırma boşluğundan tombala makinesi çıktı

17 Mayıs 2018 13:53


Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda İstiklal Mahallesi Yalaman Sokak’ta kumar oynandığını tespit etti. Daha önce de aynı suçtan mühürlenmiş iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda, havalandırma boşluğuna saklanmış bir tombala makinesi buldu. Ekipler, uzun uğraşlar sonrasında makineyi bulunduğu yerden çıkardı.


Kabahatler Kanunu gereğince içerideki 55 kişiye 227’şer TL olmak üzere yaklaşık 12 bin 500 lira ceza uygulanırken, 2 kişi de gözaltına alındı.




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