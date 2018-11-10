Hayallerini çocuklarıyla birlikte büyütüyor

Eskişehir'de kadın girişimci Tuğçe Demir, 2 küçük çocuğuyla birlikte hayallerindeki kafeyi açarak işletiyor. Demir, kafe içinde bir yandan müşterilerine bir yandan da çocuklarına koşuyor.

Eskişehir'de hayallerindeki kafeyi açan 28 yaşındaki kadın girişimci Tuğçe Demir, 2 çocuğuyla birlikte hayalini gerçekleştiriyor. Eşinin de çalışması sebebiyle 6 yaşındaki Ela ve 2 yaşındaki Mira ile açtığı Yenibağlar Mahallesi Gün Sokak üzerinde bulanan kafeyi çalıştıran anne Demir, günün neredeyse tamamını çocuklarıyla birlikte iş yerinde geçiriyor. Yaşadığı zorluklara rağmen bir yandan müşterilerine diğer yandan çocuklarının ihtiyaçlarına koşan girişimci kadın, çabalarıyla takdir topluyor.

“Çocuğu uyutuyorum müşteriye koşuyorum, müşteriyle ilgileniyorum çocuğa koşuyorum”

Kızlarıyla birlikte hayallerine kavuştuğunu belirten kadın girişimci Tuğçe Demir, "Eşimle birlikte hayalimizde hep bir kafe açmak vardı. Ama sermayemiz yoktu. Eşimin de desteğiyle KOSGEB'ten destek almaya karar verdik. KOSGEB'ten desteğimizi aldık kafemizi açtık. Bu şekilde ilerledik. Şu anda da ilerlemeye devam ediyoruz. İki tane kızım var biri 6, diğeri 2 yaşında. Kafedeyken çocuklarla birlikte illaki zorluklar oluyor. Bazen durmuyorlar, ağlıyorlar, yeme ve içmeleri var. Her şeyimiz burada geçiyor. Onlarla birlikte bir yandan müşterilerle ilgileniyorum, bir yandan da çocuklarla ilgileniyorum. Çocuğu uyutuyorum müşteriye koşuyorum, müşteriyle ilgileniyorum çocuğa koşuyorum. Bu şekilde geçiyor. 6 yaşındaki kızım ana sınıfına gidiyor, okuldan dönünce ödevlerini kafede yapıyoruz sonra eve geçiyoruz. Evi yatmak için kullanıyoruz diyebilirim” dedi.