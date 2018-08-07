Hayvancılar kurbanlıklara ilgiden memnun değil

Üretici, buna rağmen hayvanların talep görmemesinden dert yanıyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte hayvan pazarları hareketlenmeye başladı. Başka şehirlerden ve civar köylerden getirilen kurbanlıklar satışa çıkarıldı. Geçen yıla göre fiyat artışının makul düzeylerde olduğunu aktaran üretici Abdullah Gencer, buna rağmen vatandaşın talep göstermediğini dile getirdi. Enflasyona göre fiyat ayarlamalarının yapıldığını ve hayvan bakımının göz önünde bulunduğunu söyleyen Gencer, “Fiyatlar hayvanına göre değişiyor. 800 liraya var. Bin liraya var. Bin 500 liraya var. Hayvanın durumuna, kilosuna göre değişiyor. İyi baktıysak, mücadele ettiysek bin-bin 500 lira arası koyunlar satılıyor. Kurban fazla da pahalı değil. Geçen seneye göre 100-150 lira arası yükselme var. O da normal. Enflasyona göre ayarlama yapılıyor. Talep fazla yok. Müşterisi olan biraz satıyor. Diğerlerine de fazla talep yok. Büyük hayvana talep daha fazla. İnek ve dana daha fazla satılıyor. Dananın fiyatları da 5 bin lira, 10 bin lira gibi. Danasına göre değişiyor” şeklinde konuştu.

“Üretici ve tüketici çok zor durumlarda”

Üretici ve tüketicinin zor durumda kaldığına değinen 53 yıllık hayvan üreticisi Kemal Yazaydın ise hayvancılıkta çözümün dışarıdan et ithal etmek olmaması gerektiğini öne sürdü. Geçen yıla nazaran yem fiyatlarının yüzde 50 arttığını buna rağmen vatandaştan çok talep olmadığını sözlerine ekleyen Yazaydın, “Türkiye’de hayvancılıkta yanlışlık var. Üretici ve tüketici çok zor durumlarda kaldığı için dışarıdan et ithal ediyorlar. Türkiye’de yem fiyatlarını yüzde 50 düşürseler şimdi böyle olmaz. Geçen sene yem 50 liraydı şimdi 75 lira. Yüzde 50 arttı. Onun için sevgili Gıda ve Tarım Bakanı ile devlet büyüklerinin köylülerin işleriyle ilgilenmeleri lazım. Çok disiplinli şekilde takip etmeleri lazım” dedi.

“Hayvanına göre fiyatları var”

Kurbanlık hayvanlarda fiyat aralıklarının geçen yıla göre normal olduğunu aktaran vatandaş Mustafa Sarıdağ, küçükbaş hayvanların 800 lira ile bin 700 lira arasında olduğunu söyledi. Büyükbaşlarda ise ortalama 7-8 bin liranın olduğunu dile getirdi. Piyasanın normal olduğunu sözlerine ekleyen Sarıdağ, “Şu anda piyasa normal. Fazla müşteri yok. Hayvanına göre fiyatları var. Küçükbaş hayvan fiyatları 800 - 900 liradan başlıyor. Bin 500 - bin 700 liraya kadar var. Büyükbaşlarda tabi değişiyor. 6 bin, 7 bin, 8 bin lira gibi ama daha fazla isteyenler de var” ifadelerini kullandı.