Hayvanları Koruma Günü etkinliğine 2 bin 100 öğrenci katıldı

Etkinlikte yılın hayvansever ödülü de sahibine takdim edildi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği, Doğal Yaşam Merkezi'nde yoğun katılım ile gerçekleşti. Gerçekleştirilen programa Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Eskişehir'de faaliyet gösteren 27 okuldan yaklaşık 2 bin 100 öğrenci, veliler, öğretmenler ve hayvanseverler katıldı. Öğrenciler etkinlikte ilk olarak Doğal Yaşam Merkezi'ni gezdi ve hayvanları tanıyıp sevdi. Ardından Tepebaşı Belediyesi temizlik işçilerinden kurulu Eko Şov Ritim Grubu, sevilen çocuk şarkılarını seslendirdi. Ellerinde Türk Bayrakları ile şarkılara eşlik eden çocuklar, İzmir Marşı'nı da hep bir ağızdan söyledi.

"Hayvanlara düzenli olarak yem ve su yardımı yapalım"

Etkinlikte daha sonra konuşmalara geçildi ve Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yusuf Selek, “Hayvanların, dünyamızda çok büyük bir yeri var, doğanın

dengesinde önemli bir rolü var. Sadece kedi ve köpeğin değil, tüm hayvanların zaman zaman insanların yardımına ihtiyacı olabiliyor. Biz bu farkındalığı ortaya çıkarmak için bu yıl da etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Hayvanlara düzenli olarak yem ve su yardımı yapalım. Onları sevelim, acıyalım, koruyalım, yaşam haklarına saygı duyalım” dedi.

"Onları sevdiğiniz sürece hayvanlar da sizleri her zaman sevecektir"

Ardından konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise çocuklarda hayvan sevgisinin önemine dikkat çekerek, “İnsanlar, hayvanlarla birlikte dünyaya

geliyor. Yaşamlarımızı birlikte sürdürüyoruz. Onlara kötülük yapanlar, herkese kötülük yapar. O yüzden büyükleriniz de olsa, kim hayvanlara kötü davranıyorsa uyarmalısınız, kesinlikle izin vermemelisiniz. Hayvanlar bizim için çok kıymetli. Onların olmadığı bir dünyada insanların da yaşam şansı olamaz. Bu güzel varlıklara çok iyi bakacağız. Onların en büyük ihtiyacı ise sevgidir. Onları sevdiğiniz sürece hayvanlar da sizleri her zaman sevecektir” diye konuştu.

Mama ve ilaç desteği veren vatandaşlara da plaket verildi

Etkinlikte daha sonra yılın hayvansever ödülü, trafik kazası geçirdikten sonra Doğal Yaşam Merkezi'nde tedavi olan Zıpzıp isimli köpeği sahiplenen Bahçeşehir Koleji öğrenci ve öğretmenlerine takdim edildi. Ardından en çok mama bağışında bulunarak sokak hayvanlarına katkıda veren Ülkü İlkokulu, Hürriyet İlkokulu, Meserret İnel İlkokulu, Çağdaş Okulları öğrencilerine de teşekkür belgeleri takdim edildi. Etkinlikte ayrıca sokak hayvanlarına mama ve ilaç desteği veren vatandaşlara da plaket verildi.