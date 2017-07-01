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01 Temmuz 2017 14:41

Hayvanları Koruma Kanunundaki değişiklik tasarısı protesto edildi

Eskişehir’de, TBMM gündemine alınan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda değişiklik yapılmasıyla ilgili yasa tasarısı, protesto edildi.

Hayvanları Koruma Kanunundaki değişiklik tasarısı protesto edildi

01 Temmuz 2017 14:41


Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen ve Hayvanları Koruma Kanunundaki değişikliği protestosu için bir araya gelen bir gurup hayvansever, tasarının TBMM’de kabul edilmemesini istedi.Eskişehir Adalar mevkiinde toplanan grup çeşitli sloganlar atarak yasa tasarısını protesto etti.


Tüm Hayvan hakları Savunucuları adına bir açıklama yapan Kelebek Derneği Yönetim Kurulu üyesi Özge Tunalı, İnsanla iç içe yaşayan hayvanların artık varlığını insansız sürdürmesinin düşünülemeyeceğini söyledi. Bu tasarının hemen geri çekilmesi gerektiğini belirten Tunalı, “5199 Sayılı Hayvan Haklarını Koruma Kanununda değişiklik yapılması için Orman ve Su İşleri Bakanlığınca hazırlanan, özellikle sokak hayvanları için sürgün ve ölüm içeren yasa tasarısı, katliamlara sebep olmadan çekilmeli ve yeniden hazırlanmalıdır. Talebimiz, bu tasarının sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, Veteriner Hekimler Odaları ve Baro Hayvan Hakları Komisyonlarının da katılımıyla tekrar görüşülüp, çözüm odaklı olarak ve sokağın gerçeklerine, eko dengeye, vicdanı ve insanı koşullara uygun olarak yeniden hazırlanmalıdır” ifadelerini kullandı.


Hiç bir hayvanın kaderine terk edilemeyeceğini dile getiren Özge Tunalı, “İnsanla iç içe yaşayan hayvanların artık varlığını insansız sürdürmesi düşünülemez. Sahipsiz sokak hayvanı yoktur. O hayvanların sahibi devlettir. Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesine göre de bütün hayvanların insanca bakılma, gözetilme ve korunma hakkı vardır. Hayvanlara fiziki ve psikolojik acı verecek tıbbi, bilimsel deney yapılamaz. Hayvan hakkı sahibi olan ir varlıktır. 2 Ekim 1997’de üye devletlerce imzalanarak Mayıs 1999’da yürürlüğe giren Amsterdam Antlaşmasıyla ile hayvanların duygulu varlıklar olduğu benimsenmiştir. Hiç bir hayvan kaderine terk edilemez. Yaşam hakkı tüm hakların üzerinde korunması gereken en kutsal haktır” şeklinde konuştu.




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