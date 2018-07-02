Hayvanların su içtiği yerden modern mesire alanına

Eskişehir Sarıcakaya Belediyesi Dağküplü Mahallesi sınırları içinde kalan Şoförler Çeşmesi yeni modern yüzüyle ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz kış Sarıcakaya Belediyesi Fen İşleri Acil Müdahale ekipleri tarafından yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda yeni içme ve kullanım suyu hattı çekilerek bu yaz tekrar hizmete açılan Şoförler Çeşmesi, piknikçilerin uğrak mekanları arasına girdi. Sarıcakaya’ya gelen ziyaretçilerin mola verdiği bir mesire alanı konumunda bulunan Şoförler Çeşmesi’nin yeni modern görünümü de büyük beğeni topluyor.

İLKEL GÖRÜNTÜDEN KURTULDU

Hafta sonu pikniğe gelen ziyaretçiler kendilerini ziyarete gelen Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler’e teşekkürlerini iletirken “Eskiden burası hayvanların su içtiği su olukları bulunan bakımsız pislik içinde bir yerdi. Şimdi gerçekten modern bir görünüme sahip olmuş. Burayı güzelleştirerek bizlerin kullanımına sunan Belediye Başkanımız Faruk Güler’e gerçekten ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah razı olsun” diye konuştu.

Şoförler Çeşmesinin 50 yıldır ilkel bir konumda Sarıcakaya yolu üzerinden geçenlere hizmet verdiğini hatırlatarak konuşmasına başlayan Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler de “Biz bu ilkel görünümünden çok rahatsız olduk. Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun su kaynaklarının kuraklığa önlem amaçlı verimli kullanılması talimatı doğrultusunda biz de yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda yeni içme ve kullanım suyu hattını çekerek ve kendi imkânlarımızla yaptığımız bu bölgeyi bir mesire alanına dönüştürdük. İlçemize gelen tüm yerli ve yabancı misafirler önce burada kısa bir mola verip hem su içiyor hem de dinlenerek yollarına devam etmiş oluyor” dedi.