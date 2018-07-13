Hazine arazisine yasadışı ekilmiş kenevir ele geçirildi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yasadışı ekilmiş kenevir bitkisi ele geçirildi

Jandarmanın yasadışı ekimle mücadele kapsamında yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Odunpazarı ilçesi Akkaya mahallesinde hazine arazisine yasadışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. Yapılan arama neticesinde, boyları 20-70 santimetre arasında değişen 43 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikata başlanırken, kenevir bitkileri sökülerek toplanmış, yakılmak suretiyle imha edildi.

Jandarmanın uyuşturucu maddeler ile bunları piyasaya süren kişilerle etkin mücadelesinin kararlılıkla sürdüreceği açıklandı