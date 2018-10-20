Hazırladıkları yiyecek ve benzeri ürünler LÖSEV yararına satışa sundular

Hamamyolu Yediler Parkı bölgesinde stant açan veliler, LÖSEV'e katkı sağlamak amacıyla ürünlerini satışa sundu. Düzenledikleri etkinlik hakkında bilgi veren Eğitim Koordinatörü İbrahim Bal, “Eskişehir LÖSEV şubesi ile ortaklaşa bir çalışma yapıyoruz. Okulumuzdaki velilerimizin hazırladıkları malzemeleri Hamamyolu Yediler Parkında açtığımız stantlarda satıyoruz. Burada elde edilen gelirin tamamı LÖSEV'e bağışlanacak. Böyle önemli kurumlara destek için bu tarz etkinliklerin önem taşıdığına inanıyoruz. Hem az veya çok toplanan yardımların LÖSEV'e ulaştırılması adına önemli hem de vatandaşlarımızın LÖSEV'i daha iyi tanıması için önem taşıdığını düşünüyorum” diye konuştu.