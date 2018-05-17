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17 Mayıs 2018 11:12

Hem ustası hem de klasik otomobil hastası

Eskişehirli 64 yaşındaki oto elektrik ustası Turgut Ilgın, kendisinden 2 yaş küçük 1956 model Ford Fairlanes marka klasik otomobiline adeta evladı gibi bakıyor.

Hem ustası hem de klasik otomobil hastası

17 Mayıs 2018 11:12


Klasik otomobil tutkunu Turgut Ilgın, yaklaşık 10 yıl önce tesadüfen karşılaştığı 1956 model Ford Fairlenes’i uzun uğraşlar sonrasında satın aldı. Aldığında bakımsız olan otomobili sanayiye götüren Ilgın, tam 1 yıl boyunca bakımını yaptı. Revizyonu yapılan klasik otomobil, Ilgın sayesinde tekrar özlediği yollara geri döndü. Oto elektrik ustası ve klasik otomobil sevdalısı Turgut Ilgın, aracının bütün parçalarının 62 yaşında olmasına rağmen orijinal olduğunu ve satmayı düşünmediğini söyledi. Ilgın, "Ben oto elektrikçisiyim. İçinde yetiştiğimiz için klasik sevdası buradan geliyor. Bu araba tesadüfen denk geldi, aldık. Ondan sonra sanayide komple kumlayarak soyduk. 1 sene zarfında toplandı bu araba. Bu arabayı 10 sene önce aldım. 8-10 bin liraya almıştım ama masrafı 2 katını buldu. Bilhassa genç kardeşlerimizin ilgisini çekiyor. Durduğumuzda sorular soruyorlar. Bizde dilimizin erdiği kadar, konuşabildiğimiz kadar anlatmaya çalışıyoruz. Gençlerin bilgisi olsun diye anlatıyoruz. Bir meraklısı gelir hakikaten toplanmış, güzel toplanmış. Sıradan toplama bir araçla bunu mukayese etmemek lazım. Yapabildiğimiz kadar inceliklerini yaptık. Bazı parçaları bozuk, bulunmuyor ama kendi orijinal parçaları hepsi. Orijinal şeklinde toplamaya çalıştık" diye konuştu.



"Yağmur bile görmez"


Son olarak klasik otomobilini yağmurdan bile korumaya çalıştığını ifade eden Turgut Ilgın şunları söyledi:


"Seviyoruz kardeşim bunu. Bana getirseler sıfır araba deseler ben pek hoşlanmıyorum. Uğraşı ve geriye dönük de bir şey bırakabilmek. Hakikaten bu yağmur bile görmez. Öyle kapalı garajda durur. Öyle bakarım."




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