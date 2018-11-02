Hem yarıştılar, hem de çevreyi temizlediler

Eskişehirli ve Afyonkarahisarlı olta balıkçıları, düzenlenen etkinlikte bir tarafta yarıştılar, bir tarafta da Gebeceler Göleti'ni kirleten çöpleri toplayarak çevre duyarlılığına dikkat çektiler.

Afyon Gebeceler Göleti'nde, Afyonkarahisar Tatlısu Olta Balıkçıları Derneği (ATSOBDER ) ve Eskişehir Sportif Amatör Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (ESABDER) olta dernekleri bir etkinlik düzenledi. Etkinlik öncesinde iki dernek sporcuları tarafından Gebeceler Belediye Başkanı Hüseyin Torluk'un göndermiş olduğu çöp konteynerlerine çevreyi kirleten çöpler toplandı.

Konuyla ilgili bilgi veren ESABDER Başkanı Osman Demirtaş, "Çöplerin toplanmasıyla gölet temizlendi. Suların çekilmesi ile ortaya çıkan trıvırılar da bizleri çok üzdü. Doğaya saygı nedeni ile tırıvırıları satmayalım sattırmayalım. Gölet etrafında bırakılan çöpler bilinçsiz balıkçıların atmış olduğu tırıvırılar suların çekilmesiyle pis bir ortam oluşturmuş. Olta balıkçıları tarafından belediyeden istenilen konteynerlere toplanılarak gölet temizlenmiştir" dedi.

Diğer yandan etkinlikte de en büyük balıkta ESBALDER'den Zafer Demir, en çok balık yakalamada ise ATSOBDER'den Levent Bodur birinci oldu.