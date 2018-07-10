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10 Temmuz 2018 16:51

Hep birlikte şalvar dikmeyi öğrendiler

İnönü Belediyesi ve İnönü Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen “İnönü Yöresel Şalvarını Kendin Dik Kendin Giy” kursu tamamlandı.

Hep birlikte şalvar dikmeyi öğrendiler

10 Temmuz 2018 16:51


İnönü Halk Eğitim Merkezi Giyim Öğretmeni Güner Yalçın gözetiminde gerçekleştirilen kurs 60 kadının katılımıyla iki hafta sürdü. Halk Eğitim Merkezi Sergi Salonu’nda kursun sona ermesi nedeniyle düzenlenen törende, kumaşları İnönü Belediyesi tarafından temin edilen kursta ilçeye özgü şalvar dikmeyi öğrenen kadınlar desteklerini esirgemeyen Başkan Kadir Bozkurt ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cihan Taştekin’e teşekkürlerini ilettiler. Kursiyer kadınlar, bir kültürü yaşatmak amacıyla düzenlenen kursta şalvar dikmeyi öğrendiklerini belirterek "Her şeyin self servisi oluyor da şalvar dikmenin niye olmasın? Artık bizim şalvarlarımız da self servis oldu. Bundan sonra dilediğimiz kumaştan dilediğimiz model şalvarı dikme ve giyme zevkini yaşayacağız. Diktiğimiz şalvarları pazarlamayı bile düşünebiliriz. Başkanımız Kadir Bozkurt ve Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Cihan Taştekin ve tabii ki öğretmenimiz Güner Yalçın’a teşekkür ediyoruz" diye konuştular.


Kursu başarı ile tamamlayan kadınları tebrik eden Başkan Bozkurt, ilçe kültürünü yaşatma konusunda gösterdikleri azim ve başarıdan dolayı kursa katılan kadınlara Belediye Kültür Gezileri kapsamında Safranbolu gezisi sözü verdi.




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