Her hafta çiğ köfte ile sıra gecesi yapıyorlar

Odunpazarı bölgesinde bulunan bir işletme müşterilerine Güneydoğu yöresinin tatlarını sunuyor. Her hafta bir gün hazırlanan etli çiğ köfte gelen misafirlere ücretsiz sunuluyor. Öte yandan sıra gecesinde birbirinden yöresel türkü söylenirken, Eskişehir’de bu tür etkinliğin yapılması müşterileri de memnun ediyor. Payitaht isimli iş yerinin işletmecisi Selçuk Kızıl, müşterilere Güneydoğu yöresinin tatlarını yaşatmak için bu tür etkinlikler yaptığını söyledi. Etkinliklerine devam edeceklerini belirten Kızıl, “Biz bu bölgeye vatandaşları çekmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu bölgenin hareketlenmesi her işletmenin işine yarayacaktır. Biz bundan sonrada farklı etkinlikler düzenleyeceğiz. Şimdi hafta bir sıra gecesi yapıyoruz. Burada hazırlanan çiğ köfteyi gelen konuklarımıza dağıtıyoruz” dedi.