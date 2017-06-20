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20 Haziran 2017 11:36

Her hafta çiğ köfte ile sıra gecesi yapıyorlar

Eskişehir’de bir işletme her hafta çiğ köfte yaptırarak, müşterilerine sıra gecesinin tadını yaşatıyor.

Her hafta çiğ köfte ile sıra gecesi yapıyorlar

20 Haziran 2017 11:36


Odunpazarı bölgesinde bulunan bir işletme müşterilerine Güneydoğu yöresinin tatlarını sunuyor. Her hafta bir gün hazırlanan etli çiğ köfte gelen misafirlere ücretsiz sunuluyor. Öte yandan sıra gecesinde birbirinden yöresel türkü söylenirken, Eskişehir’de bu tür etkinliğin yapılması müşterileri de memnun ediyor. Payitaht isimli iş yerinin işletmecisi Selçuk Kızıl, müşterilere Güneydoğu yöresinin tatlarını yaşatmak için bu tür etkinlikler yaptığını söyledi. Etkinliklerine devam edeceklerini belirten Kızıl, “Biz bu bölgeye vatandaşları çekmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu bölgenin hareketlenmesi her işletmenin işine yarayacaktır. Biz bundan sonrada farklı etkinlikler düzenleyeceğiz. Şimdi hafta bir sıra gecesi yapıyoruz. Burada hazırlanan çiğ köfteyi gelen konuklarımıza dağıtıyoruz” dedi.




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