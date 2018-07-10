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10 Temmuz 2018 10:51

Her mahalleye bir yemekhane

Sarıcakaya Belediyesi, her mahalleye yemekhane ve çok amaçlı salon kazandırmaya devam ediyor.

Her mahalleye bir yemekhane

10 Temmuz 2018 10:51


Bu kapsamda Beyyayla Mahallesinde yapımına başlanılan Yemekhane ve Çok Amaçlı Salon dualarla hizmete açıldı. Törene İlçe Kaymakamı Recep Aydın, Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler ve eşi Nuray Güler AK Parti İlçe Başkanı Hikmet Aknur ile Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılırken, gelen konuklara da yemek ikramı yapıldı.


Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, vatandaşlara verdikleri söz kapsamında her köye bir fırın ve yemekhane yapacaklarını dile getirdi. Güler, “Yıllardır süre gelen, geleneksel olarak şenliklerin, kutlamaların yapıldığı Beyyayla mahallemizde önemli bir ihtiyaç olan yemekhane ve çok amaçlı salonun açılışı gerçekleştirdik. Beyyayla Mahallesi halkına ve tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.




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