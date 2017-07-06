Her yer kavrulurken onlar güvende

Sakintepe Mahallesi’nde, İl Özel İdaresi’ne bağlı olan ve değişen kanunla geçen yıl Tepebaşı Belediyesi’ne devredilen soğuk hava deposu ve paketleme tesisinin, Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Kooperatifi ile birlikte, üreticiler tarafından en verimli şekilde değerlendirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Tesiste gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Başkan Yardımcısı Melih Savaş, Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Kooperatif Başkanı Süleyman Buluşan ve çok sayıda yerel üretici katıldı. Yerel üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantı üreticilerin umutlu ve heyecanlı katılımlarıyla akşam saatlerinde başlayarak, gece yarısına dek sürdü.

Tedarik zincirinin önemli bir halkası olan ve yaşanılan kavurucu sıcaklarda ürünler için kritik önem taşıyan soğuk hava deposu, ürün kalitesinin korunmasında ve ürünün fiyatlandırma politikalarında önemli bir role sahip. Gerçekleştirilecek uygulama ile üreticilerin tesisten en üst seviyede yararlanması ve rekabet güçlerinin arttırılması hedefleniyor.

“Burayı sizler adına ve tarım adına yaşatacağız”

2033 yılına kadar Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkisinde bulunacak tesisin bölge üreticisinin ve küçük üreticinin kullanımına sunulduğunu belirten Başkan Ataç, “Bizim amacımız bu tesisin çalışmasıdır. Bununla ilgili birçok çalışmamız oldu ve bundan sonra da olacak. Bu çalışmalardan herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz. Yeter ki üreticimizin, yani sizin malınız zayi olmasın ziyan olmasın. Malınızdan para kazanın, bizim istediğimiz budur. Çok emek veriyorsunuz. Bizim tek istediğimiz size hizmet edebilmek ve paylaşmak. Siyasi düşüncelerimiz farklı olabilir, bunlar bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan topraktan çıkan ürün ve ondan sizin para kazanmanız, bizim için bu çok önemli. Başka hiçbir derdimiz yok. Burayı yaşatacağız, sizler adına yaşatacağız, tarım adına yaşatacağız. Bir ekim ve üretim planlaması yok iyi bir çalışma ve planlama yaparsak hepimiz kazanırız ” ifadelerini kullandı.

“Pazar sıkıntımız var, buraya sahip çıkmamız gerekiyor”

Sebze üreticilerinin yaşadığı sıkıntıları dile getiren Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, Ahmet Ataç’a teşekkür ederek; “Başkanımızın bize burada verdiği hizmet o kadar değerli ki, ürünlerimizi buraya ücretsiz koymamız bizim için altın değerinde, bunu açıkça söyleyeyim. Hükümetimizin bize verdiği fırsatlarda bile böyle bir imkan yok. 2017 yılı için Tepebaşı Belediyemiz burada gerekli çalışmaları yaptı. Buda bizleri çok heyecanlandırdı. Belediyemiz bizlere burayı sağladı, bizler de birlik ve beraberlik içinde burayı yaşatmamız lazım. Bizler daha önce ürünlerimizi muhafaza etmek adına mücadele ettik, başarılı olamadık ama bundan sonra arkamızda bir belediye başkanımız var. Bundan sonra tarlada ürünün kalmaması için buraya sahip çıkmamız lazım insanların buraya gelebilmesi için bir pazar oluşturmamız lazım. Bazı insanlar bu bölgede böyle bir tesisin olduğunu dahi bilmiyor. Biz üreticilerin buraya sahip çıkması ve dışarıda ki üreticileri buraya çekmesi gerekiyor. Bölgemizde kayıt dışı ziraat odasına kaydı olmayan yüzlerce üretici var. Bu da bizlere çok zarar veriyor. Bunlar da bu bölgenin piyasasını yok ediyor, haksız üretimle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Ayrıca değerlendirme toplantısı, yapılan konuşmalardan sonra yerel üreticilerin yaşadıkları sıkıntıları, izlenecek yol haritası ile ilgili görüşlerini dile getirmeleri ve atılacak adımlar konusunda fikir alışverişinde bulunulması ile sona erdi.