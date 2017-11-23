Herkes hayallerini onlarla paylaşıyor

Milli Piyango bilet satıcıları da, büyük ikramiyeye yaklaşık 1 ay kala yine vatandaşların hayallerine ortak oluyor.

Tüm yurtta merakla beklen Milli Piyangonun yılbaşı büyük ikramiyesi 61 milyon lira olarak açıklandı. Bilet satıcıları ise, açıklanan rakam sonrası bu yıl da insanların hayallerine giden yolda köprü olmaya başladı. İş kurma, ev alma, iyi eğitim ve borç ödeme gibi hayallerini milli piyangoculara anlatan vatandaşlar, biletlerin satışa sunulacağı tarihi merakla bekliyor.

“Vatandaşlar borca harca girip bir ya da birkaç tane bilet alıyorlar”

Eskişehir’de 20 yıldır Milli Piyango bayiliği yapan Osman Çileli, insanların büyük ikramiye hayallerinin başladığını belirterek, “Çoğu vatandaşımız ikramiyeden memnun kalıyor. Maddi yönden sıkışık, borca harca girip bir ya da birkaç tane bilet alıyorlar. Açıklandıktan sonra gelip gelmediğini soruyorlar. Kirada oturan insanlar ev sahibi olma, iş kurma gibi hayaller kuruyorlar. Bazı seneler sonu “3,7,2,1” olan biletleri alıyorlardı, ama artık o da bitti. Karışık seri alırlar, sonu çift rakamlı olanlar ayrı yani, bileti özel numaraları arayanlar çok. Kendi taleplerine göre istedikleri numaralı bileti bulup veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Halkımızın bütün hayali, borcunu ödeyip ev sahibi olmak”

Yaklaşık 5 yıldır Milli Piyango bayiliği yapan Erol Demirtaş ise, herkesin 29 Kasım’ı beklediğini söyleyerek, “Herkese hayırlı uğurlu olsun. Çıkan ikramiyeyi iyi şeyler için kullansınlar. Yuvalar dağılmasın. Çocuklarının eğitimleri için kullansınlar. Geçen sene yılbaşı biletleri güzeldi. Umarım bu sene de güzel olur. Herkes 29 Kasım’ı bekliyor. Ayın 10’nundan sonra hızlanır. Şimdi şuradaki biletlerde 2,5 Milyon ikramiye var. “Çıksın, 10’u senin 5’i senin” diye söyleyenler var. 2 Şubat 2016’da 10 bin TL verdim ama 50 kuruş çay parası bile vermediler. Geçen sene yılbaşında yine 10 bin TL verdim ve bir bayan çıkarttı 250 lira verdi. Herkes gönlüne göre iş yapıyor. Bizler ille şunu verin bu parayı bekliyoruz gibi bir şey demiyoruz. En güzel hayırlı işlerde kullansınlar. Bütün vatandaşlarımızın hepsi borçlu. Ev almış, ev borcunu ödemek için kredi çekmiş, kirada oturanlar ev alacağım diye hayaller kuruyorlar. İkramiye çıksın ev alacağım, çocuğumu en iyi okullara göndereceğim, borçlarımızı kapatacağız gibi hayaller kuruyorlar. Halkımızın bütün hayali, borcunu ödeyip ev sahibi olmak” şeklinde konuştu.

“Havalara uçarım”

Eskişehir’de yaşayan emekli memur İsmet Aydoğdu ise, yılbaşı ikramiye tutarını duyduktan sonra heyecandan meblağını karıştırıp, hayatının kurtulacağını belirterek, “Daha ne diyeyim 61 trilyon, katrilyon mu yoksa? Ağabey havalara uçarım. Var mı böyle bir şey? Hayatın kurtulur. Eşim, dostum, akrabam çoğalır, zaten var da. Bana çıkarsa çok memnun olurum. Emekli memur olduğum için çeyrek bilet alıyorum. Aslında çeyrek bilete çıkmasından da yanayım. Bir kişi zengin olacağına, dört kişi faydalansın. Belki bir iş kurarım. Gezmeyi seven biriyim, dünyayı gezerim. İlk önce Türkiye’yi gezerim daha sonra dünyayı gezerim. Kötü bir şey yapmadan parayı harcarım. Hani, parayı bulunca kuduranlardan değiliz” diye konuştu.

Emekli Cevat Demir de ikramiyenin hayal edilemeyecek bir rakam olduğunu söyleyerek, “Güzel bir rakam. Türkiye’de insanların hayal edemeyeceği büyük paralar. Çoğunu uyuşturucuyla mücadele ve gençleri kurtarmak için kullanırdım. Kimsesiz çocuklara yardım için kullanırdım. Tabii ailemin çocuklarının ihtiyaçlarını da düşünürdüm” dedi.