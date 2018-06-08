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08 Haziran 2018 16:43

’Hicaz Faslı’ konseri beğeni topladı

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi Müzik Topluluğu, “Hicaz Faslı” konseriyle büyük beğebi topladı.

’Hicaz Faslı’ konseri beğeni topladı

08 Haziran 2018 16:43


Konser öncesi verilen iftara, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Gültekin, Prof. Dr. Mustafa Kemal Biçerli, Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi personeli ve müzikseverler katıldı. Program hakkında görüşlerini ifade eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, “Bugün Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezinde hem iftar yapıldı hem de çok güzel bir konser icra edildi. Gerçekten dinleyenlerin büyük beğenisini toplayan bir konserdi. Tüm personelimizi ve sanatçılarımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.


Konserde Öğretim Görevlisi Ömer Faruk Bayrakçı’nın şefliğinde, klasik kemençede Orhan Eryılmaz, viyolonselde Ergün Eribaş, ritm sazda Engin Kurman, Erkan udta Yalçın Kaya, kemanda Enis Ertan; ses sanatçıları olarak ise Necdet Çalış, Orhan Durmuş Galip Demirel, Medine Sivri, Ayşe Sarıtaş, Büşra Özkeçeci, Dolunay Öztürk, Gizem Kunduracı, Veysel Lida, Hande Altan, Melis Kara, Muradiye Usta, Zerrin Kaveloğlu, Recep Toksöz ve Nezih Çapa sahne aldı.


Türk Musikisi Eserleri’nin seslendirildiği konser, müzikseverler tarafından büyük beğeni topladı.




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