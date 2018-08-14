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14 Ağustos 2018 11:44

’Hidroana’ jüri özel ödülüne layık görüldü

Türkiyeninen prestijli yarışı olan “TÜBİTAKEfficiencyChallenge 2018” yarışında, "Hidrojen Şehir" kategorisinde her yıl olduğu gibi yer alan Hidroana ekibi jüri özel ödülüne layık görüldü.

’Hidroana’ jüri özel ödülüne layık görüldü

14 Ağustos 2018 11:44


Hidroana, 06- 12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen yarışta zorlu teknik kontrolleri geçerek piste çıkmaya hak kazandı. Hidroana ailesi geçmiş yıllarda TÜBİTAK Efficiency Challenge yarışlarında elde edilen skoru gece gündüz çalışıp 1284,4 değerine yükseltti ve yarışı 4’üncü olarak tamamladı.


Hidroana Proje Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi İrfan Töre katıldıkları yarış hakkında konuşurken, “Bu zorlu yarış sürecince bizi gözlemleyip ‘Kurul Özel Ödülüne’ layık gören Danışma ve Değerlendirme Kurulu ile TÜBİTAK yetkililerine teşekkür ederiz. Ayrıca ödülümüzü TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın elinden alma şansı da bizler için ayrı bir gurur kaynağı oldu” dedi.



"Tüm destekçilerimize teşekkür ederiz"


Yarış sırasında aracı kullanan pilot Enes Okay Koç ise “Disiplinler arası bu başarıda emeği geçen Takım Kaptanı Mine Nohuz, Selin Uysal, Burak Aşık, Nail Buğra Kılıç, Gamze Aydın, Beyza Lik, Ahmet Furkan Vayni, Irmak Çolak, Özlem Özalp, Gizem Bilgin, Melike Kalender, Ramazan Nacar, Tarık Memişoğulları’na ve tüm destekçilerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.


Ekip ayrıca elde ettikleri başarıya katkılarından dolayı Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan’a, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal’a, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Kaytakoğlu’na ve Akademik Danışmanları Dr. Öğretim Üyesi İrfan Töre’ye teşekkürlerini iletti.




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