Hint turizm temsilcileri, düğün turizmi için Muğla’ya geliyor

Bakan Avcı, Hintliler tarafından ortaya çıkarılan düğün turizmi nedeniyle, 250 Hint turizm temsilcisinin Muğla’da ağırlanacağını söyledi.

Eti Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen Turizm Haftası etkinliğine, Eskişehir Valisi Azmi Çelik, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Hasan Gönen ve davetliler katıldı. Bakan Avcı ve beraberindeki heyeti müze bahçesinde mehter takımı karşılarken, Bakan Avcı bir süre marşlara eşlik etti.

Programda bir konuşma yapan Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Eskişehir’de turizm potansiyelini arttırmak istediklerini dile getirdi. Eskişehir’in turizmde sahip olduğu değerlere dikkat çeken Vali Çelik, "Toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla 1976 yılından bu yana 15 - 22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası’nın 41’sinin gerek ilimiz, gerek ülkemiz için bereketler getirmesini temenni ediyorum. Turizm, ulusal ve uluslararası düzeyde kazandığı dev boyutlarıyla, yatırımları ve iş hacmini geliştiren, gelir oluşturan, döviz sağlayan, istihdam alanları açan, sosyal ve kültürel hayatı etkileyen önemli toplumsal ve insancıl fonksiyonları başaran bir nitelik kazanmıştır. Bu nitelik dünyada turizme yönelik ulusal ilgiyi artırmış; turizmden beklentileri olan ülkeleri bu endüstrinin geliştirilmesine yöneltmiştir. İlimiz de, üniversite, ticaret ve sanayi kenti olmasının yanında, turizm alanında da önemli zenginliklere sahiptir. Eskişehir gerek kültür turizmi, gerek doğa turizmi, gerekse tarihi olanaklarıyla çok önemli bir avantaja sahip. Biz de bu sahip olduğumuz avantajları en iyi şekilde değerlendirip Eskişehir’in daha fazla turiste ev sahipliği yapmasını amaçlıyoruz" dedi.

"2016 yılında yaşadığımız dar boğaza rağmen buradayız"

Vali Çelik’den sonra konuşan Bakan Avcı, Türkiye’de turizmin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını aktardı. Turizmin Türkiye’de 15 yılda önemli bir mesafe katettiğini vurgulayan Bakan Avcı, "Turizm Haftası etkinlikleri aslında, yurt genelinde ve toplumun tüm kesimlerinde turizme olan duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak amacıyla tesis edilmiş bir haftadır. Gerçekten bu bakımdan da özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza turizmin dolayısıyla çevre, tarih bilincinin yerleşmesinde önemli katkıları oluyor. Onun için ben bu haftanın özellikle Eskişehir’de düzenlenmesinde katkıları olan başta sayın valimiz ve il müdürümüz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye turizmde son 15 yılda gerçekten iyi bir mesafe aldı. 2002 rakamlarıyla karşılaştırıldığı zaman Türkiye, bugün geldiği yer itibariyle dünyada 6. büyük turizm destinasyonu. Bizim milletçe biliyorsunuz bütün diğer alanlarda ilk 10’a girmek gibi bir iddiamız, bir niyetimiz, öyle bir gayretimiz var. Turizm sektörü çok şükür bu hedef, gerçekleştirmiş durumda. Şu anda dünyada 6., Avrupa’da 4. destinasyonuz. Üstelik 2016 yılında yaşadığımız dar boğaza rağmen buradayız. Tabi Türkiye bugüne kadar özellikle rahmetli Özal’ın 80 yıllarda başlattığı hamleyle, kıyı ve deniz turizminde ciddi bir mesafe aldı. Orada altyapı sorunlarımız büyük ölçüde halledildi. Bugün kıyı turizminde dünyanın en gelişkin, en mükemmel tesislere sahibiz. 444 mavi bayrakla denizlerimiz, Avrupa’nın en temiz denizleri. Dolayısıyla Türkiye dünyada 6. sıraya geldiyse, bunu büyük ölçüde ’Deniz, kum, güneş’ diyerek başardı. Ama sadece Türkiye deniz kum güneşten ibaret değil. En az onun kadar başka turizm alanlarında da Türkiye’nin çok büyük bir potansiyeli var" diye konuştu.

"250 Hint seyahat acentesi temsilcisi davet edilecek"

Hint turizm temsilcilerinin Muğla’da ağırlanacağını da belirten Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, sözlerini şu şekilde tamamladı,:

"Deniz, kum, güneş dediğiniz zaman kendinizi hem mevsim olarak kendinizi belirli bir mevsime sıkıştırmış oluyorsunuz, hem de pazar olarak belirli ülkelere sınırlandırmış oluyorsunuz. Deniz, kum, güneş turizmi aynı zamanda Rusya, Almanya, İngiltere pazarı demektir. Oysa dünyada bugün itibariyle 1 milyar 200 milyon insan turistik amaçlarla seyahat ediyor. Bu giderek de artacak. Dolayısıyla bizim daha açılmamız gereken pek çok büyük pazarlar var. Japonya, Çin, Hindistan ve Orta Doğu var. Kuzey Afrika, Latin Amerika aynı şekilde. Buralar bizim için henüz bakir pazarlar. Biliyoruz ki, bu pazarlar sadece deniz, kum, güneşe gelmiyorlar. Söz gelişi Japonlar arkeolojiye meraklı. Dolayısıyla içerisinde bulunduğumuz Eti Arkeoloji Müzesi mesela Japon turizmi için fevkalade cazip bir kültürel varlık. Çinliler aynı şekilde kültür turizmine, arkeolojiye çok meraklılar. Hintliler yeni bir turizm türü icat ettiler, düğün turizmi diye. Antalya’ya, Alanya’ya evlenmek için gelen Hintli çiftlerin sayısı artıyor. Ben geçen hafta Muğla’daydım. Muğlalı turizmcilerle yaptığımız toplantıda, inşallah Ekim’e kadar 250 Hint seyahat acentesi temsilcisi buraya davet edilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da desteğiyle ve onlara Muğla’nın düğün altyapısı gösterilecek. 18 milyon Hintli bugün Avrupa düzeyinde harcama kabiliyetine sahip ve bunlar gidecek memleket arıyorlar. Arap turizmi, biliyorsunuz Araplar kış turizmine ve gastronomi turizmine düşkünler. Onlara yönelik tanıtım çalışmalarımızı da son zamanlarda arttırdık. Daha geçen hafta Eskişehir’de Arap Turizm Örgütü’nün genel sekreterini ve yardımcısını davet ettik. Eskişehirimizi, Kızılinler’deki potansiyeli, termal turizm imkanlarımızı, Kütahya’yı, Afyon’u onlara tanıttık. Dolayısıyla Türkiye bugüne kadar yeterince değerlendiremediği farklı alanlarındaki potansiyellerini, kış turizmini, kayak turizmini, sağlık turizmini, macera turizmini, gençlik turizmini, termal kaplıca turizmini vesaire, bunları da gereği gibi tanıttığı, gereği gibi tesislendirdiğinde, dünyada ilk 3’e girmememiz için hiçbir neden yok. İşte Turizm Haftasını biz bütün bunların da bilinmesinin sağlanacağı etkinlikler halinde dolu bir hafta olarak değerlendiriyoruz. Haftamızın kutlu olmasını diliyorum, bütün turizmcilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."