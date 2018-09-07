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07 Eylül 2018 16:08

Hira konseri yürekleri ısıttı

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 12.

Hira konseri yürekleri ısıttı

07 Eylül 2018 16:08

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında düzenlenen Hira konseri, yoğun katılımla gerçekleşti.


Tepebaşı Belediyesinin bu yıl 12.’sini düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu çerçevesinde düzenlenen konser programları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak sempozyum alanında gerçekleşen Hira konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Eskişehir’in başarılı ses sanatçısı Hira, sevilen şarkılarını dinleyicileri ile birlikte söyledi. Serin havaya rağmen alanı dolduran Eskişehirliler, hareketli şarkılar ile ısınırken konser yaklaşık 2 saat sürdü.


Diğer yandan sempozyum kapsamında ücretsiz olarak düzenlenen konser ve gösteri programları, 8 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.30’da gerçekleşecek Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları gösterisi ile devam edecek.




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