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11 Mayıs 2018 09:54

Hırsızlara karşı ’Akıllı Paspas’ çözümü

Eskişehir’de Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan Berkay Türkmenci isimli bir öğrenci, geçmişte akrabasının evine hırsız girmesi olayından esinlenerek ’Akıllı Paspas’ ismini verdiği bir cihaz tasarladı.

Hırsızlara karşı ’Akıllı Paspas’ çözümü

11 Mayıs 2018 09:54


Genç yetenek Berkay Türkmenci, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) 4006 Proje Fuarı’na Akıllı Paspas projesi ile katıldı. Berkay Türkmenci projesini yapma amacının hırsızlıkları önlemek olduğunu ifade etti. Türkmenci, "Projemizin adı Akıllı Paspas. Bu projeyi yapma amacımız hırsızları önlemek. İş yerinize ve ya evinize hırsız girip paspasa bastığı zaman uyarı veriyor. Uyarıda korkutma amaçlı" dedi.


Hırsızı korkutma uyarısının işe yaramaması halinde proje geliştirildiğinde neler yapılabileceğini de anlatan Türkmenci, "Korkutma amacımız işe yaramazsa, paspasımıza 2 tane kamera artı akıllı telefonunuza bir uygulama indirerek hırsızın yaşını ve kilosunu ölçme ihtimaliniz var. Benim yakın bir akrabamın evine hırsız girdi. Ben de evde oturup düşündüm bununla ilgili ne yapabilirim diye. Ufak-tefek araştırmalar yaptım. Araştırmalarım arasında en düşük bütçeli bu projemiz geldi aklıma. Fazla maliyeti yok en azından. Herkesin yapabileceği kolay şeyler bunlar" diye konuştu.




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