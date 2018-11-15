Hırsızlık şüphelileri adliyede

Eskişehir'de otodan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 13 Kasım Salı günü saat 22.30 sıralarında Orhangazi Mahallesinde 2 adet kamyon ve 2 adet kepçeden mazot çalınması olayları ile ilgili 155 Polis İmdat hattına ihbar geldi. Yapılan ihbarı değerlendiren ekipler, bölgede araştırma yaparak güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Söz konusu otodan hırsızlık olaylarını, Kütahya tesciline kayıtlı minibüs ile gelen şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Hırsızlık olayına karışan aracın plakası Kütahya Emniyet Müdürlüğüne bildirildi ve yapılan ortak çalışma neticesinde, şüpheliler R.E. (40), A.E. (41), İ.M. (41) ve S.İ. (38) isimli şahıslar olayda kullandıkları minibüs ile birlikte Kütahya'da yakalanıp Eskişehir'e getirilerek gözaltına alındı.

Polis ekiplerince, şüphelilerin olayda kullandıkları araç içerisindeki köşebent kalıplar ve demirler araştırıldığında ise, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Kızıninler Mahallesi yolu üzerindeki TEİAŞ Kütahya 6'ncı Bölge Müdürlüğü yüksek gerilim hattı inşaatından çalındığı tespit ederek, konu hakkında Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine bilgi verildi.

Ayrıca ekipler, şüphelilerin aracında bulunan 10 bin TL değerindeki inşaat malzemeleri yetkilisine teslim edildi.

Olayın şüphelileri R.E., A.E., İ.M. ve S.İ. isimli şahıslar emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.