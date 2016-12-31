Hizmetin gülümseyen yüzü TEBEV

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmeti (TEBEV) kapsamında olan vatandaşları yoğun kar yağışı sonrası ziyaret eden ekipler, günlük gıda ihtiyaçlarını karşılayarak hizmetin gülümseyen yüzü oldu.

Tepebaşı Belediyesi her şartta vatandaşa hizmet götürme anlayışı içerisinde ihtiyaç duyulan her noktada en yakın yardım eli olmaya devam ediyor. TEBEV ekipleri “Karda dışarı çıkamayacak vatandaşlara ekmek ulaştırdıklarını belirterek. Bunun dışında başka ihtiyaçlarının olup olmadığı sorarak yardımcı olduk. Ayrıca büyüklerimizin ellerini öperek yeni yıllarını kutladık” diyerek yaptıkları çalışmalara değindiler.