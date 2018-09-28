Hollandalı sanatçı camın inceliklerini anlattı

Odunpazarı Belediyesi tarafından Kurşunlu Külliyesi'ndeki Sıcak Cam Atölyeleri'nde gerçekleştirilen 6. Uluslararası Cam Festivali, konferans ve atölye çalışmaları ile devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen festivallere Uluslararası Cam Festivali ile devam ediliyor. Bu yıl altıncısı gerçekleştirilen Uluslararası Cam Festivali'nde Amerika, Hollanda ve Almanya'dan uluslararası arenada ün yapmış sanatçı ve bilim insanlarını ağırlayan Odunpazarı Belediyesi, festivalin kapanışını ise festivalde sanatçılar tarafından yapılan eserlerin yer alacağı sergi ile yapacağı bildirildi. Festivalin üçüncü gününde Hollanda'dan festivale katılan Josja Caecilia Schepman, çalışmalarını gerçekleştirdi. Güne Sıcak Cam Atölyesi'nde verdiği konferans ile başlayan Schepman, cam sanatının inceliklerini anlattı. Gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında da bilgi veren Schepman, konferansın ardından atölye çalışmasına başladı. Gün boyunca cama şekil veren Schepman, bu süre içinde cam sanatının inceliklerini kendisini izlemeye gelen vatandaşlarla paylaştı. Schepman'e çalışmalarında Alexis Silk ve Simone Fezer eşlik etti.

Sanatçıların yaptığı eserler Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde sergilenecek

Amerika'dan Alexis Silk, Hollanda'dan Josja Caecilia Schepman ve Almanya'dan Simone Fezer'in katıldığı 6. Uluslararası Cam Festivali, 29 Eylül Cumartesi günü Simone Fezer'in konferans ve atölye çalışması ile devam edecek. 6. Uluslararası Cam Festivali 30 Eylül Pazar günü 18.30'da Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde gerçekleşecek sergi ile sona erecek.