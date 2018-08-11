HÜDA-PAR Eskişehir İl Başkanlığı’ndan esnaf ziyareti

HÜDA-PAR Eskişehir İl Başkanı Orhan Dikgöz ve Tepebaşı İlçe Başkanı Maşallah Yıldırım, beraberlerindeki partili heyet ile Çamlıca Mahallesi esnafını ziyaret etti. Ziyaretlerde esnafın sorun ve sıkıntıları ele alınırken, Başkan Orhan Dikgöz açıklama yaptı. Esnafın sorunlarının çözülmesi için ellerinden gelen desteği verdiklerini kaydeden Dikgöz, "Her zaman olduğu gibi yine esnafımızı ziyaret ediyor, onların dert ve sorunlarına ortak oluyoruz. Onlara dinliyor ve sorunlarını ulaştırabildiğimiz tüm mercilere ulaştırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bu sorunları basına da ileterek duyulmasını ve çözüme kavuşmasını arzuluyoruz. Bugün Çamlıca mahallemizdeki esnafımızı ziyaret ettik. Öncelikle esnafımıza samimi karşılamalarından dolayı teşekkür ediyorum. Esnafımızı dinledik ve sorunlarını size de aktarmak istiyorum. Malum ilk sorun tüm ülkeyi ilgilendiren dolar ve euronun artışı. Esnaf iş yerinde lazım olan malzemeyi yurt dışından ithal ediyor. Bunun ücretini ise dolar veya euro ile karşılıyor. Bu durumda aldığı maldan zarar edecek duruma geliyor. Ya satışlarda zam olacak ya da zarar edecek. Her iki halde ise ya halk ya da esnaf zarar görüyor. Satışlar azalmaya doğru gidiyor. Bu esnaf için büyük bir sıkıntıdır. Bunun yanında başka bir sıkıntı da kaldırım işgaliye vergilerinin fazla olması. Hükümetten ve yerel yönetimden isteğimiz bu sıkıntılar ile acilen ilgilenmeli esnafı sahipsiz bırakmamalıdır" dedi.