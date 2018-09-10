HÜDA PAR'dan esnaf ziyareti

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Eskişehir'de esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

HÜDA PAR Eskişehir İl Başkanı Orhan Dikgöz, beraberindeki heyetle birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnafın sorunlarını dinleyen Dikgöz, çözüm bulma noktasında çaba sarf edeceklerini belirtti. Dolar kurundaki yükseliş ve bazı fırsatçıların dolar bahanesiyle ürün fiyatlarını artırmasına bağlı olarak esnafın zor günler yaşadığına dikkat çeken Dikgöz, kimi iş yerlerinin kapanma noktasına geldiğini söyledi. Dikgöz, "Esnafımız iş yapamamaktan yakınıyor. Esnaf yapılan zamlardan olumsuz etkileniyor. Sattığı ürünün yerine yenisini alamıyor. Durum böyle olunca da esnaf iş yapamıyor. Tüketici artan ürün fiyatlarından rahatsız. Siftah yapmadan iş yerini kapatan esnaflarımız var. Kimi esnafımız aldığı ürünün çek ve senedini ödeyemiyor. Daha önce iş yerinde 3 kişiyi çalıştıranlar, şimdi bunu bire indirmiş durumda. Bu aynı zamanda işsizliğin artmasına da neden oluyor. Esnafımızın sorunlarını rapor haline getirerek yetkililere ileteceğiz" dedi.

Esnaf ziyaretinin ardından Dikgöz ve beraberindeki heyet, Seyyid Battal Gazi Külliyesi ve Türbesi'ni ziyaret ederek, külliyede açılan fotoğraf sergisini gezdi.