HUDER’den Rahip Brunson davası açıklaması

Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Rahip Brunson davası ile ilgili ABD’nin tutumu hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve bağımsız Türk yargısına hiçbir egemen güç, emir ve talimat veremez, tehdit de edemez" diye belirtti.

Olayın geçmişinden bahseden Avukat Gücüyener, ABD tarafından baskı ve tehditlerin geldiğinden söz etti. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik alanına müdahale edildiğini savunan Gücüyener, "İzmir’de yürütülmekte olan ve kamuoyunda ’Papaz Brunson’ davası olarak bilinen yargılamada ABD vatandaşı olan tutuklu sanık hakkında ev hapsi kararı verilmiştir. Karar üzerine ABD yetkilileri tarafından Türk Yargısının bağımsızlığı ve Türkiye Cumhuriyetinin egemenliği hiçe sayılarak sanığın derhal tahliyesi yönünde baskı ve tehdit içeren açıklamalar peş peşe yapılmıştır. Son olarak Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya yaptırım uygulanacağı ABD yetkilileri tarafından duyurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti; özgür, egemen, bağımsız , tarihin kaleme alınmaya başladığından bu yana var olan Türk milletinin iradesinin somutlaştığı onurlu bir devlettir. Devletimiz, emperyalizme karşı dünya üzerinde verilen kurtuluş mücadelesinin öncü savaşlarından biri ile emperyalizmi yenerek kurulmuş ve tüm mazlum milletlere örnek teşkil etmiştir. ABD yetkililerin tavrının uluslararası hukukta, insanlığın binlerce yıllık savaş ve barış mücadelesi ile oluşmuş diplomatik geleneğinde,hiçbir yeri yoktur. Bu tavrı şiddetle reddediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve bağımsız Türk Yargısına hiçbir egemen güç, emir ve talimat veremez, tehdit de edemez" dedi.

"Uluslararası hukuka açıkça aykırıdır"

Yaşanan durumun hukuka aykırı olduğunu aktaran Gücüyener, "Uluslararası hukuka açıkça aykırı olarak; tam bir mafya yöntemi ile alınan bu karar insanlığın kazanımlarına aykırı, hukuku yok sayan asla kabul edilemez bir haksız eylemdir. Türkiye Cumhuriyeti devleti böyle mafya usulü eylemlere asla prim vermemiştir ve vermeyecektir. Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti, Orhun kitabelerinde yazdığı üzere ’Üstte mavi gök çökmedikçe altta yağız yer delinmedikçe’ varlığını ve bağımsızlığını daima sürdürecektir. Hukuki Araştırmalar Derneği olarak kamuoyuna saygı ile duyurulur" diye konuştu.