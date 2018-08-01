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01 Ağustos 2018 17:03

Hurda hırsızları gözaltına alındı

Eskişehir’de bir spor tesisinden hurda çalan şüpheliler gözaltına alındı.

Hurda hırsızları gözaltına alındı

01 Ağustos 2018 17:03


Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Büyükdere Mahallesi Dilber Sokak’ta bir spor tesisinden 2 ton demir çalan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. 26 EY 013 plakalı araçla hırsızlık yapan G.K., O.K. ve Z.A. gözaltına alındı. Genel Bilgi Taraması’nda (GBT) Z.A.’nın Eskişehir 1’inci Sulh Ceza Hakimliğince açıktan hırsızlık yapmak suçundan arandığı, aracın trafikten men edilmiş olduğu ve sürücü G.K.’nın ise ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. Şüpheli şahısların emniyetteki sorgusu devam ediyor.




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